Фарс истории или почему Пекин не станет Ялтой

Фарс истории или почему Пекин не станет Ялтой

Маркс когда-то писал, что великие исторические личности и события появляются дважды: первый раз как трагедия, а второй как фарс. Эта цитата лучше всего подходит для описания встречи Трампа, Путина и Си. Большего фарса сегодня, наверное, трудно придумать.

История – это тяжелая болезнь путина. Оттуда все его комплексы неполноценности россии и стремление к величию дедов. Оттуда и весь этот неадекватный символизм. Я убежден, что именно путин захочет сделать фотку а-ля Сталин, Черчилль и Рузвельт в Ялте. Только проблема в том, что все это его больные фантазии, которые вообще никак не дружат с реальностью.

Ключевые тезисы, почему эта встреча не будет иметь ценности, кроме исторической имитации.

Ялта была встречей союзников, у которых была общая проблема в виде Гитлера. Поэтому, понимая, что поражение немцев неизбежно, они решили согласовать между собой послевоенный мир. В Пекине встреча происходит между тремя лидерами, у которых нет общей проблемы. Поэтому попытка поделить мир на троих выглядит несколько забавно по следующим причинам. путин едет в Пекин без Крымского моста. Но даже если бы нам не удалось ему так напакостить, то давайте честно – он туда ехал без Малой Токмачки, что тоже выглядит некрасиво. Трамп едет в еще худшей ситуации. С Ираном полная жопа, и у него до сих пор даже решения этого вопроса нет. Еще и едет он сразу после поражения на довыборах в Конгресс, что вообще ставит под сомнение целесообразность любых договоренностей с ним. Наконец, Си, который смотрит на этих двух неудачников-завоевателей и становится очень неуверенным в своем плане возвращения Тайваня военным путем.

Впрочем, кроме того, как все это выглядит, нужно понимать интересы этих сторон на встрече. Настоящий интерес путина в том, чтобы Трамп заставил Украину капитулировать, чего он сделать не может. Трамп хочет, чтобы путин и Си добились капитуляции Ирана, чего они сделать не могут. И Си хочет, чтобы Трамп отдал ему Тайвань, чего Трамп тоже сделать не может. Честно, не понимаю, о чем они могут договариваться с таких позиций.

Что произойдет на самом деле, по моему мнению. Попытка поговорить о реальных интересах сразу обречена на неудачу. Поэтому, скорее всего, относительно Украины, Ирана и Тайваня каждый скажет то, что говорил раньше. Трамп скажет о важности соглашения и выгоде для всех. путин скажет о необходимости признания безопасности и суверенитета, в чем его поддержит Китай. И наконец, Си скажет что-то в стиле того, что нужно искать компромиссы без ущерба для мировой экономики.

Более реальные успехи могут быть в других темах. В частности, ядерное разоружение. Здесь у всех сторон позиции совпадают. Возможно, будет новый пафосный договор на эту тему. Вот, собственно, и все.

После этого Трамп будет "трещать" об успешном успехе встречи. путин скажет, что наконец-то "партнеры" научились уважать россию и признали необходимость договариваться. А Си вообще ничего не скажет.

Какие вожди, такая и Ялта.