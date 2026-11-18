Фото: ГСЧС Киева

В Дарницком районе Киева в результате падения обломков российского беспилотника утром возник пожар на открытой территории

Об этом сообщило Главное управление ГСЧС в Киеве, передает RegioNews.

Спасатели оперативно прибыли на место и ликвидировали возгорание.

По предварительной информации, погибших и пострадавших нет.

Напомним, в течение ночи и утра 18 ноября российские войска атаковали ударными беспилотниками пять областей Украины. Основными целями стали объекты энергетики, гражданские предприятия и жилищная застройка.