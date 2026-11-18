Фото: ГСЧС Украины

В течение ночи и утра 18 ноября российские войска атаковали ударными беспилотниками пять областей Украины. Основными целями стали объекты энергетики, гражданские предприятия и жилищная застройка

Об этом сообщил премьер-министр Сергей Корецкий, передает RegioNews.

В частности, утром российский дрон ударил по рынку в Златополе Харьковской области.

Также зафиксированы повреждения энергетической инфраструктуры:

на Харьковщине атакована высоковольтная подстанция;

в Хмельнитчине повреждена линия электропередач;

в Житомире разрушились объекты энергетики.

Кроме того, в Винницкой области в результате российской атаки повреждено агропредприятие, а в Харьковской области – ферму. В ряде регионов также пострадали жилые дома.

Сергей Корецкий поблагодарил спасателей, энергетиков, ремонтных бригад, медиков, полицейских и коммунальщиков, работающих на местах российских ударов.

Напомним, в ночь на 18 ноября РФ атаковала Украину 141 ударным БпЛА типа Shahed (73 из них – реактивные), Гербера, дронами-имитаторами типа "Пародия". Зафиксировано попадание средств воздушного приступа противника на 7 локациях.