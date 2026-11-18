РФ била по энергетике и гражданским объектам: последствия атак в пяти областях
В течение ночи и утра 18 ноября российские войска атаковали ударными беспилотниками пять областей Украины. Основными целями стали объекты энергетики, гражданские предприятия и жилищная застройка
Об этом сообщил премьер-министр Сергей Корецкий, передает RegioNews.
В частности, утром российский дрон ударил по рынку в Златополе Харьковской области.
Также зафиксированы повреждения энергетической инфраструктуры:
- на Харьковщине атакована высоковольтная подстанция;
- в Хмельнитчине повреждена линия электропередач;
- в Житомире разрушились объекты энергетики.
Кроме того, в Винницкой области в результате российской атаки повреждено агропредприятие, а в Харьковской области – ферму. В ряде регионов также пострадали жилые дома.
Сергей Корецкий поблагодарил спасателей, энергетиков, ремонтных бригад, медиков, полицейских и коммунальщиков, работающих на местах российских ударов.
Напомним, в ночь на 18 ноября РФ атаковала Украину 141 ударным БпЛА типа Shahed (73 из них – реактивные), Гербера, дронами-имитаторами типа "Пародия". Зафиксировано попадание средств воздушного приступа противника на 7 локациях.