Скриншот с видео

Служба безопасности Украины обнародовала новое видео поражение Крымского моста. На кадрах зафиксирована серия попаданий украинских средств поражения и взрывы в районе крепления металлических арок

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на прессслужбу СБУ.

Отмечается, что операцию провели спецназовцы подразделения "Альфа". Целью стала автомобильная часть моста. Для удара применили ракеты-дроны "Паляница".

По данным спецслужбы, в результате атаки конструкции моста обрушились в воду.

В СБУ подчеркнули, что это уже четвертая успешная спецоперация против Крымского моста. В ведомстве отметили, что Россия годами называла его одним из наиболее защищенных объектов и использовала в качестве символа своего присутствия в оккупированном Крыму.

Обнародованное видео показывает момент поражения моста и последствия взрывов.

Справка: Крымский (Керченский) мост – незаконно построенное Россией транспортное сооружение, соединяющее временно оккупированный Крым с Краснодарским краем РФ через Керченский пролив. Автомобильная часть моста была открыта в мае 2018 года, железнодорожная – в декабре 2019-го.

Напомним, в понедельник, 16 ноября, оккупационные власти Крыма заявили об ударе по Крымскому мосту. Поэтому движение транспорта переправой временно ограничили. Это повлекло задержки пассажирских поездов, соединяющих Россию с оккупированным полуостровом. В ночь на 17 ноября Крымский мост снова подвергся атаке.

Впоследствии президент Владимир Зеленский рассказал о новых подробностях операции по уничтожению моста. По его словам, подготовка продолжалась несколько недель.