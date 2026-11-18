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Звезда "Львов на Джипе" Валентин Михиенко поделился радостной новостью. В соцсети он рассказал, что станет папой

Об этом пара сообщила в Instagram, передает RegioNews.

Валентин Михиенко и его жена Анастасия ждут первенца. Пара показала кадры по гендер-пати. На картине можно увидеть краски синего цвета и надпись: "Мальчик".

Напомним, Валентин и Анастасия встречались более двух лет. В январе этого года он сделал ей предложение во время отдыха в Карпатах, а уже в мае они отпраздновали свадьбу .