Путин, Трамп и Си собрались делить мир: почему не в Ялте
Ну что ж, когда Сталин в Ялте делил мир, никакого Крымского Моста не было.
Путин же хочет все как у дедов. Путин хочет новую Ялту.
Теперь поедет с Си и Трампом делить мир, будет рассказывать о победах. Мост здесь явно излишний. В 1945 году его не было.
Как раз вовремя символ величайшей победы Путина обрушился. С возрастом такое бывает. Путин знает. Не просто так постоянно хочет вернуться в прошлое. Теперь этот вот раздел мира на троих выглядит еще более эпически.
Встреча трех гигантов.
Путин, который 5 лет берет Малую Токмачку.
Трамп, строящий бальный зал, 100 раз уже победил Иран и успешно сдает только когнитивные тесты.
И Си, у которого фондовый рынок ищет новое дно, демография коллапсирует, а экономику спасают экспортом, который дотируется на "все деньги мира". Хотя он, по крайней мере, еще не успел влезть в войну, которую не в состоянии выиграть. Мудрый воин. Хотя может это "пока".
Вот встреча победителей.
Почему только не в Ялте, вот вопрос. Что мешает?