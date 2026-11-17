Вовремя символ величайшей победы Путина обрушился. С возрастом такое бывает. Путин это знает

Вовремя символ величайшей победы Путина обрушился. С возрастом такое бывает. Путин это знает

Фото: соцсети

Ну что ж, когда Сталин в Ялте делил мир, никакого Крымского Моста не было.

Путин же хочет все как у дедов. Путин хочет новую Ялту.

Теперь поедет с Си и Трампом делить мир, будет рассказывать о победах. Мост здесь явно излишний. В 1945 году его не было.

Как раз вовремя символ величайшей победы Путина обрушился. С возрастом такое бывает. Путин знает. Не просто так постоянно хочет вернуться в прошлое. Теперь этот вот раздел мира на троих выглядит еще более эпически.

Встреча трех гигантов.

Путин, который 5 лет берет Малую Токмачку.

Трамп, строящий бальный зал, 100 раз уже победил Иран и успешно сдает только когнитивные тесты.

И Си, у которого фондовый рынок ищет новое дно, демография коллапсирует, а экономику спасают экспортом, который дотируется на "все деньги мира". Хотя он, по крайней мере, еще не успел влезть в войну, которую не в состоянии выиграть. Мудрый воин. Хотя может это "пока".

Вот встреча победителей.

Почему только не в Ялте, вот вопрос. Что мешает?