Фото: Прокуратура Украины

Во Львовской области депутату местного совета сообщили о подозрении в избиении мужчины во время отдыха на Яворовском карьере

Об этом сообщила Львовская областная прокуратура, передает RegioNews.

По данным следствия, инцидент произошел в середине августа этого года. Группа мужчин каталась на гидроциклах у отдыхающих, среди которых были взрослые и дети.

Один из мужчин сделал компании замечания относительно опасного маневрирования. Между отдыхающими возникла словесная перепалка, во время которой водитель гидроцикла, депутат одного из местных советов Яворивского района, дважды ударил оппонента кулаком в лицо.

От ударов потерпевший упал. Нападающий впоследствии покинул место происшествия.

В результате избиения мужчина получил синяк у глаза, рану верхней губы и серьезные повреждения зубов. В тот же день он обратился в больницу, откуда медики сообщили правоохранителям.

Правоохранители провели допрос свидетелей, следственный эксперимент с участием потерпевшего и судебно-медицинские экспертизы. После получения окончательных выводов депутату сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 125 Уголовного кодекса Украины – умышленное легкое телесное повреждение, повлекшее кратковременное расстройство здоровья.

Напомним, на Закарпатье правоохранители разоблачили организованную группу, которая незаконно оформляла земельные участки вблизи Ужгорода и продавала их. Организаторами схемы были два депутата Баранинского сельского совета.