Иллюстративное фото: из открытых источников

Число пострадавших в результате российского удара по Златополю Харьковской области возросло до 12 человек

Об этом сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов , передает RegioNews .

По его словам, 11 пострадавших госпитализировали. Медики оказывают им необходимую помощь. Одна женщина находится в тяжелом состоянии, остальная – в состоянии средней тяжести.

Еще один человек подвергся острой реакции на стресс. Медики предоставили ей помощь на месте.

Напомним, утром 18 ноября российская армия нанесла удар по рынку в Златополе Харьковской области. Было известно об 11 пострадавших, среди которых – 11-летний мальчик.