18 мая 2026, 19:56

Во Львове открыли мемориальную таблицу Андрею Парубию

Фото: Львовский городской совет
Во Львове на фасаде Львовской академической гимназии, где когда-то учился Андрей Парубий, 18 мая открыли мемориальную таблицу

Об этом сообщил Львовский городской совет , передает RegioNews .

"Это не первая мемориальная таблица Андрей, но особенная. Именно здесь, в этой школе, он формировался как будущий государственный и общественный деятель. Для него это был второй дом. Я благодарен руководству школы, городскому совету и всем, кто присоединился к созданию этой мемориальной таблицы", - отметил отец Андрея Парубия Владимир.

Убийство Парубия: что известно

30 августа во Львове был застрелен народный депутат и бывший председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий. Нападение произошло прямо на улице – убийца выпустил у него около восьми шаров из короткоствольного огнестрельного оружия.

Впоследствии в сети появилось видео момента убийства Парубия. Нападающий был одет как курьер службы доставки.

Сразу после преступления во Львове объявили план-перехват "Сирена". Уже в ночь на 1 сентября предполагаемого исполнителя преступления задержали в Хмельницкой области.

Галицкий районный суд Львова избрал меру пресечения для подозреваемого. 52-летний львовянин Михаил Сцельников был заключен под стражу на 60 суток без права внесения залога.

Обвиняемому грозит лишение свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненное заключение.

Подозреваемый в убийстве Андрея Парубия – Михаил Сцельников – во время судебных заседаний заявил, что его поступок был "местой украинским властям" и отрицал какие-либо связи с российскими спецслужбами. Он также выразил надежду, что после приговора его обменяют на военнопленных и он сможет найти тело сына.

Однако впоследствии следствие выявило несоответствия в версии "любящего отца". По словам бывшей жены, ни она, ни ее сын не поддерживали связи с подозреваемым более 27 лет.

В декабре суд повторно продлил меру пресечения в виде содержания под стражей 52-летнему жителя Львова, подозреваемого в убийстве Парубия.

