Пожар в Полесском заповеднике Житомирской области ликвидировали
В Житомирской области ликвидировали масштабный пожар в Полесском природном заповеднике, охвативший 500 га
Об этом сообщило Главное управление ГСЧС в Житомирской области, передает RegioNews .
"Пожар на территории Полесского природного заповедника ликвидирован. В течение 12 дней спасатели совместно с работниками лесного хозяйства боролись с огненной стихией. Площадь пожара ориентировочно составляла 500 га", - говорится в сообщении.
Отмечается, что для помощи в тушении пожара дополнительно привлекались пожарные из Ровенской области.
Некоторые участки были заминированы, что усложняло работу. Для разминирования территорий привлекались пиротехники.
Во время ликвидации пожара производился постоянный мониторинг территории с помощью БпЛА.
Напомним, что в Чернобыльской зоне отчуждения в результате сбития российских беспилотников 14 мая возникли очаги возгорания в труднодоступной местности.