Пожар в Полесском заповеднике Житомирской области ликвидировали

В Житомирской области ликвидировали масштабный пожар в Полесском природном заповеднике, охвативший 500 га

Об этом сообщило Главное управление ГСЧС в Житомирской области, передает RegioNews .

"Пожар на территории Полесского природного заповедника ликвидирован. В течение 12 дней спасатели совместно с работниками лесного хозяйства боролись с огненной стихией. Площадь пожара ориентировочно составляла 500 га", - говорится в сообщении.

Отмечается, что для помощи в тушении пожара дополнительно привлекались пожарные из Ровенской области.

Некоторые участки были заминированы, что усложняло работу. Для разминирования территорий привлекались пиротехники.

Во время ликвидации пожара производился постоянный мониторинг территории с помощью БпЛА.

Напомним, что в Чернобыльской зоне отчуждения в результате сбития российских беспилотников 14 мая возникли очаги возгорания в труднодоступной местности.