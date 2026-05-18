18 травня 2026, 19:56

У Львові відкрили меморіальну таблицю Андрію Парубію

Фото: Львівська міська рада
У Львові на фасаді Львівської академічної гімназії, де колись навчався Андрій Парубій, 18 травня відкрили меморіальну таблицю

Про це повідомила Львівська міська рада, передає RegioNews.

"Це не перша меморіальна таблиця Андрію, але особлива. Саме тут, у цій школі, він формувався як майбутній державний та громадський діяч. Для нього це був другий дім. Я вдячний керівництву школи, міській раді та всім, хто долучився до створення цієї меморіальної таблиці”, — зазначив батько Андрія Парубія Володимир під час відкриття таблиці.

Вбивство Парубія: що відомо

30 серпня у Львові застрелили народного депутата та колишнього голову Верховної Ради України Андрія Парубія. Напад стався просто на вулиці – вбивця випустив у нього близько восьми куль із короткоствольної вогнепальної зброї.

Згодом в мережі з'явилося відео моменту вбивства Парубія. Нападник був одягнений як кур'єр служби доставки.

Одразу після злочину у Львові оголосили план-перехоплення "Сирена". Уже в ніч на 1 вересня ймовірного виконавця злочину затримали на Хмельниччині.

Галицький районний суд Львова обрав запобіжний захід для підозрюваного. 52-річного львів’янина Михайла Сцельнікова взяли під варту на 60 діб без права внесення застави.

Обвинуваченому загрожує позбавлення волі на строк від 10 до 15 років або довічне ув'язнення.

Підозрюваний у вбивстві Андрія Парубія – Михайло Сцельніков – під час судових засідань заявив, що його вчинок був "помстою українській владі" та заперечив будь-які зв’язки з російськими спецслужбами. Він також висловив сподівання, що після вироку його обміняють на військовополонених, і він зможе знайти тіло сина.

Проте згодом слідство виявило невідповідності у версії "люблячого батька". За словами колишньої дружини, ані вона, ані її син не підтримували зв'язку із підозрюваним понад 27 років.

У грудні суд повторно продовжив запобіжний захід у вигляді тримання під вартою 52-річному мешканцю Львова, якого підозрюють у вбивстві Парубія.

