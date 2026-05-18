Обстрел Краматорска: россияне убили пенсионерку и ударили дроном по флагштоку

Российские оккупанты ударили из РСЗО "Смерч" по частному Краматорскому сектору 18 мая. Погибла женщина 1943 года рождения, еще два человека ранены. Вражеский FPV-дрон поразил флаг

Об этом в Телеграмме сообщил Краматорский городской совет.

Также пострадали два человека — мужчина 1983 года рождения, получивший помощь на месте и лечившийся амбулаторно, и женщина 1955 года рождения, находящаяся в больнице в состоянии средней тяжести.

Из-за удара повреждено более полутора десятков частных домовладений и три автомобиля.

Позже российский FPV-дрон попал в государственный флаг в Юбилейном парке. Конструкция флагштока не получила повреждений, а поврежденное полотно флага заменили.

