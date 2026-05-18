13:54  18 мая
Мужчина с ножом напал на прохожих в Житомире – двое раненых
10:45  18 мая
На 65-м году жизни внезапно умер нардеп Степан Кубив
07:37  18 мая
В поезде "Чоп – Захонь" 18-летней пассажирке "подбросили" чемодан с сигаретами
UA | RU
UA | RU
18 мая 2026, 19:17

Обстрел Краматорска: россияне убили пенсионерку и ударили дроном по флагштоку

18 мая 2026, 19:17
Читайте також українською мовою
Фото: Краматорский городской совет
Читайте також
українською мовою

Российские оккупанты ударили из РСЗО "Смерч" по частному Краматорскому сектору 18 мая. Погибла женщина 1943 года рождения, еще два человека ранены. Вражеский FPV-дрон поразил флаг

Об этом в Телеграмме сообщил Краматорский городской совет, передает RegioNews .

Российские войска нанесли удар по частному сектору с РСЗО "Смерч". В результате обстрела погибла женщина 1943 года рождения.

Также пострадали два человека — мужчина 1983 года рождения, получивший помощь на месте и лечившийся амбулаторно, и женщина 1955 года рождения, находящаяся в больнице в состоянии средней тяжести.

Из-за удара повреждено более полутора десятков частных домовладений и три автомобиля.

Позже российский FPV-дрон попал в государственный флаг в Юбилейном парке. Конструкция флагштока не получила повреждений, а поврежденное полотно флага заменили.

Напомним, что российская армия 18 мая нанесла жестокий авиаудар по жилым кварталам Дружковки . В результате вражеской атаки погиб гражданский житель.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Краматорск Донецкая область обстрел
12 мая 2026
Мендель и Карлсон: почему Зеленский сам виноват в этом интервью
Шестой президент сам фактически за руку привел во власть людей, которые теперь воюют против него
08 мая 2026
Мигранты в Ивано-Франковске. Кто будет зарабатывать рейтинги на новом страхе украинцев
Украинские праворадикальные политики получили свой шанс благодаря войне
01 мая 2026
Школьная битва в Тернополе. Почему эта кровь – не последняя
Правоохранители обращают внимание на последствия, а не на причину, а в школе, похоже, как обычно, ничего не замечали
28 апреля 2026
Борьба за работу в условиях обстрелов: что происходит с занятостью в прифронтовых регионах
Людям, живущих вблизи зоны боевых действий, помимо частых обстрелов приходиться сталкиваться с произволом в вопросах занятости со стороны управленцев и чиновников
В Киеве псевдо-СБУ выманили у пенсионера почти 7 миллионов
18 мая 2026, 18:55
В Днепре заключенный сбежал из тюрьмы во время блекаута
18 мая 2026, 18:45
Сливал координаты подразделений в шести областях: пограничника из Харьковщины приговорили к 15 годам за госизмраду
18 мая 2026, 18:44
В Харьковской области задержали мужчину за убийство во время застолья
18 мая 2026, 18:25
Статус УБД: как добровольцам получить документ
18 мая 2026, 18:20
Российский авиаудар по Дружковке: погиб человек, загорелась жилая многоэтажка
18 мая 2026, 17:59
Эксдепутат Хмельницкого облсовета обманул госбанк и скрылся за границу
18 мая 2026, 17:51
В Киеве мужчина поджигал железную дорогу за 300 долларов
18 мая 2026, 17:10
Хищение 2 млн. грн на ремонте НМУ им. Богомольца: будут судить инженера
18 мая 2026, 17:08
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Все видео »
Мендель и Карлсон: почему Зеленский сам виноват в этом интервью
Мигранты в Ивано-Франковске. Кто будет зарабатывать рейтинги на новом страхе украинцев
Все публикации »
Остап Дроздов
Павел Казарин
Марина Данилюк-Ярмолаева
Все блоги »