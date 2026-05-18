В Киевской области мужчина жестоко избил маленького сына

Инцидент произошел в селе Семиполки. Там мужчина избил своего ребенка

Об этом сообщает полиция Киевской области.

45-летний мужчина был пьян, когда он поссорился с женой. Женщина после ссоры ушла из дома. Тогда мужчина зашел в комнату, где был его 7-летний сын, и нанес мальчику многочисленные удары руками по голове, туловищу и конечностям.

Ребенок получил тяжелые телесные повреждения. Сейчас мальчик госпитализирован, он находится под напутствием медиков.

Мужчину задержали. Ему избрали меру пресечения в виде безальтернативного содержания под стражей. Теперь ему может грозить наказание в виде лишения свободы до 8 лет.

