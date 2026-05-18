Сотрудники ДБР завершили досудебное расследование по руководству одного из районных ТЦК Ивано-Франковской области и трех его подчиненных. Их будут судить за издевательства над военнообязанными

В ходе расследования правоохранители установили по меньшей мере два случая пыток мобилизованных мужчин. В одном из случаев мужчина отказался проходить флюрографию: его вывели в коридор больницы, а затем один из фигурантов удерживал его, а другой бил по голове металлическим жетоном, зажатым в кулаке.

Затем другой военный ТЦК несколько раз ударил мужчину в область печени. После этого мужчину привезли в помещение ТЦК, где продолжили его избивать. В результате у мужчины диагностировали перелом ребра и другие телесные повреждения.

В противном случае твои военные ТЦК насильно удерживали мужчину, когда их руководитель его избивал. Также военные, удерживавшие мужчину, наносили ему удары руками и ногами. Впоследствии они осмотрели его, оставили лежать на бетонном полу и в дальнейшем насильно завели в кабинет рентгенографии. Во время избиения фигуранты также применили слезоточивый баллончик, дважды брызнув пострадавшему в лицо. Из-за полученных травм мужчина перенес сложную операцию по удалению одного из органов.

Руководителю ТЦК и его трем подчиненным сообщили о подозрении. Им грозит до 12 лет лишения свободы.

