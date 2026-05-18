21:40  18 мая
В Киеве мужчина устроил стрельбу: полиция начала операцию
21:15  18 мая
Украинские командиры заработали на "тыловых" должностях миллионы
19:17  18 мая
Обстрел Краматорска: россияне убили пенсионерку и ударили дроном по флагштоку
UA | RU
UA | RU
18 мая 2026, 20:35

На Прикарпатье военные ТЦК пытали призывников

18 мая 2026, 20:35
Читайте також українською мовою
Фото: ДБР
Читайте також
українською мовою

Сотрудники ДБР завершили досудебное расследование по руководству одного из районных ТЦК Ивано-Франковской области и трех его подчиненных. Их будут судить за издевательства над военнообязанными

Об этом сообщает Государственное бюро расследований, передает RegioNews.

В ходе расследования правоохранители установили по меньшей мере два случая пыток мобилизованных мужчин. В одном из случаев мужчина отказался проходить флюрографию: его вывели в коридор больницы, а затем один из фигурантов удерживал его, а другой бил по голове металлическим жетоном, зажатым в кулаке.

Затем другой военный ТЦК несколько раз ударил мужчину в область печени. После этого мужчину привезли в помещение ТЦК, где продолжили его избивать. В результате у мужчины диагностировали перелом ребра и другие телесные повреждения.

В противном случае твои военные ТЦК насильно удерживали мужчину, когда их руководитель его избивал. Также военные, удерживавшие мужчину, наносили ему удары руками и ногами. Впоследствии они осмотрели его, оставили лежать на бетонном полу и в дальнейшем насильно завели в кабинет рентгенографии. Во время избиения фигуранты также применили слезоточивый баллончик, дважды брызнув пострадавшему в лицо. Из-за полученных травм мужчина перенес сложную операцию по удалению одного из органов.

Руководителю ТЦК и его трем подчиненным сообщили о подозрении. Им грозит до 12 лет лишения свободы.

Напомним, ранее работник одного из ТЦК в Одесской области обещал снять мужчину с розыска и трудоустроить на критическое предприятие с последующим бронированием, а в случае отказа платить запугивал службой на передовой.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
ГБР ТЦК Прикарпатье
"Вытащили из машины моего парня": известная украинская певица заявила, что против "бусификации"
15 мая 2026, 21:55
Конфликт с ТЦК в Харькове: начали проверку после инцидента у школы
14 мая 2026, 22:55
В Днепропетровской области ТЦК начал служебную проверку из-за гибели мужчины
11 мая 2026, 22:33
Все новости »
12 мая 2026
Мендель и Карлсон: почему Зеленский сам виноват в этом интервью
Шестой президент сам фактически за руку привел во власть людей, которые теперь воюют против него
08 мая 2026
Мигранты в Ивано-Франковске. Кто будет зарабатывать рейтинги на новом страхе украинцев
Украинские праворадикальные политики получили свой шанс благодаря войне
01 мая 2026
Школьная битва в Тернополе. Почему эта кровь – не последняя
Правоохранители обращают внимание на последствия, а не на причину, а в школе, похоже, как обычно, ничего не замечали
28 апреля 2026
Борьба за работу в условиях обстрелов: что происходит с занятостью в прифронтовых регионах
Людям, живущих вблизи зоны боевых действий, помимо частых обстрелов приходиться сталкиваться с произволом в вопросах занятости со стороны управленцев и чиновников
На территории "Межигорья" уходит под воду корабль-ресторан Януковича
18 мая 2026, 22:57
В Украине летом ощутимо подорожают цены на фрукты и овощи
18 мая 2026, 22:55
Россияне атаковали Чернигов, ранены пенсионерка и мужчина
18 мая 2026, 22:40
В Днепре россияне повредили отделение "Укрпочты", клиентов переводят в новый адрес
18 мая 2026, 22:30
В Днепропетровской области дети перелезли на крышу пятиэтажки
18 мая 2026, 22:15
Президент объявил о подготовке кадровых решений в государстве
18 мая 2026, 22:10
В Чернигове медсестра приговорена к 15 годам за госпредательство и корректировку атак РФ
18 мая 2026, 21:58
Пограничники разнесли российские позиции дронами
18 мая 2026, 21:55
В Киеве мужчина устроил стрельбу: полиция начала операцию
18 мая 2026, 21:40
Украинские пограничники показали, как дроном уничтожили РЭБ и пушки оккупантов
18 мая 2026, 21:35
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Все видео »
Мендель и Карлсон: почему Зеленский сам виноват в этом интервью
Мигранты в Ивано-Франковске. Кто будет зарабатывать рейтинги на новом страхе украинцев
Все публикации »
Остап Дроздов
Павел Казарин
Марина Данилюк-Ярмолаева
Все блоги »