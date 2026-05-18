На Прикарпатье КАМАЗ насмерть сбил велосипедиста
Авария произошла 16 мая в поселке Заболотов Заболотовской. К сожалению, погиб человек
Об этом сообщает Ивано-Франковская область, передает RegioNews.
Предварительно 72-летний велосипедист ехал по проезжей части дороги. Он объезжал мусоровоз, стоявший в неподвижном состоянии у правого края проезжей части.
В то же время слева в попутном направлении двигался 61-летний водитель КАМАЗ 5511. Он тоже объезжал мусоровоз. В результате велосипедист столкнулся с правой стороной грузовика и упал на проиную часть дороги. От полученных травм погиб на месте. Известно, что водитель грузовика был трезв.
"По факту аварии следователи возбудили уголовное производство по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины", - сообщили в полиции.
Напомним, на Полтавщине столкнулись две легковушки и грузовик. Травмы разной степени тяжести получили три человека: 82-летняя пассажирка Renault, 57-летняя водитель Nissan и 53-летний водитель грузовика.