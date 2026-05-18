На Прикарпатье КАМАЗ насмерть сбил велосипедиста

Авария произошла 16 мая в поселке Заболотов Заболотовской. К сожалению, погиб человек

Об этом сообщает Ивано-Франковская область, передает RegioNews.

Предварительно 72-летний велосипедист ехал по проезжей части дороги. Он объезжал мусоровоз, стоявший в неподвижном состоянии у правого края проезжей части.

В то же время слева в попутном направлении двигался 61-летний водитель КАМАЗ 5511. Он тоже объезжал мусоровоз. В результате велосипедист столкнулся с правой стороной грузовика и упал на проиную часть дороги. От полученных травм погиб на месте. Известно, что водитель грузовика был трезв.

"По факту аварии следователи возбудили уголовное производство по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины", - сообщили в полиции.

