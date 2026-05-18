Вражеские дроны атаковали Чернигов: под ударом оказалось предприятие, на месте прилетов работают спасатели
Российские оккупанты 18 мая атаковали Чернигов ударными беспилотниками. В результате вражеского налета зафиксировано разрушение на одном из местных предприятий, а из-за падения обломков вспыхнул пожар в частном жилищном секторе
Об этом сообщил начальник городской военной администрации Дмитрий Брижинский, передает RegioNews .
По его данным, из-за падения вражеского БПЛА также загорелся жилой дом.
Информация о пострадавших не поступала.
На местах работают все экстренные службы.
Напомним, что российские окупанты ударили из РСЗО "Смерч" по частному сектору Краматорска 18 мая. Погибла женщина 1943 года рождения, еще два человека ранены. Вражеский FPV-дрон поразил флаг.
