18 мая 2026, 18:45

В Днепре заключенный сбежал из тюрьмы во время блекаута

Фото из открытых источников
Новокодацкий районный суд города Днепра признал неоднократно судимого мужчину виновным в бегстве с места лишения свободы. Оказалось, что он воспользовался аварийным отключением света

Об этом сообщает "Судебный репортер", передает RegioNews.

Это произошло в Днепровской исправительной колонии (№89). Муж там отбывал срок за кражу. 6 февраля этого года примерно в 23 часа он воспользовался аварийным отключением света, когда была понижена видимость. Тогда он после команды "отбой" покинул место "отдыха".

Когда он услышал сигнал тревоги и предупредительные выстрелы часового в воздух, он не отказался от плана и скрылся из колонии. На следующий день мужчину задержали.

На суде он признал вину. По его словам, он сделал это после конфликта с другими осужденными. Суд назначил наказание в виде 4 лет лишения свободы, но с учетом наказания по предыдущему приговору окончательный срок заключения составит 6 лет.

Напомним, сотрудники Службы безопасности задержали в Херсоне депутата местного областного совета, сотрудничавшего с россиянами в период оккупации города. Во время освобождения общины чиновник сбежал за границу, но позже вернулся в Украину. Ему грозит до 12 лет тюрьмы.

суд Днепропетровская область заключенный
