Сливал координаты подразделений в шести областях: пограничника из Харьковщины приговорили к 15 годам за госизмраду

Фото: Офис Генерального прокурора

Военнослужащий Государственной пограничной службы Украины, который шпионил в пользу российских спецслужб, приговорен к 15 годам лишения свободы. Координаты оборонных позиций в нескольких регионах страны предатель отправлял кураторам через Telegram

Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, передает RegioNews .

Военнослужащему Государственной пограничной службы Украины одной из воинских частей Харьковской области инкриминировали совершение государственной измены (ч. 2 ст. 111 УК Украины) о том, что в апреле 2025 года он установил контакт с представителем спецслужб РФ через мессенджер Telegram и в дальнейшем передавал координаты мест дислокации подразделений Сил обороны Украины.

Осужденный передавал информацию о расположении военных подразделений в Киеве, а также на территории Сумской, Днепропетровской, Черкасской, Харьковской и Львовской областей, в частности в виде координат и скриншотов с отметками на Google Maps.

Исследовав предоставленные прокурором доказательства, суд признал пограничника виновным по ч. 2 ст. 111 УК Украины и назначил наказание в виде 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, что прокуроры 5 мая 2026 года задержали двух человек, собиравших для спецслужбы РФ информацию о Силах обороны в Киевской и Запорожской областях.