В Киеве псевдо-СБУ выманили у пенсионера почти 7 миллионов

Фото: Национальная полиция

В Киеве аферисты притворялись сотрудниками СБУ. Их жертвой стал пенсионер

Об этом сообщает полиция Киева, передает RegioNews.

79-летнему мужчине позвонил по телефону незнакомец, представившийся сотрудником СБУ. Он стал обвинять пожилого киевлянина в якобы финансировании государства-агрессора, а также рассказывал об открытых уголовных производствах и даже посылал потерпевшему поддельные повестки.

Мошенники убеждали мужчину, что нужно "задекларировать" свои деньги, чтобы доказать невиновность. Пенсионер под давлением передал одному из аферистов более 6,7 миллионов гривен. После этого аферисты большую часть суммы перевели на криптогаманец.

Теперь мошенникам грозит до 12 лет лишения свободы.

Напомним, ранее аферист притворился работником ТЦК и обманул песионерку. Он убедил ее, что ее 83-летнего брата мобилизовали и выманил у нее кучу денег и драгоценности.