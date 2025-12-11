У приватний будинок біля Львова влучив дрон із вибухівкою: що відомо

Ілюстративне фото: з відкритих джерел

У ніч на четвер, 11 грудня, у селі Сокільники біля Львова стався вибух через влучання дрона в приватний будинок

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

На щастя, ніхто з мешканців не постраждав.

Внаслідок інциденту пошкоджено дах, фасад та кілька житлових приміщень будинку.

На місці події працюють усі профільні служби, зокрема правоохоронці та експерти.

Деталі події наразі встановлюються.

За попередніми даними ZAXID.NET, зловмисники запустили дрон по приватному будинку. Не йдеться про ворожий дрон, оскільки в цей час на Львівщині не було оголошено повітряної тривоги. Попередня версія події – замах на вбивство.

Поліція просить громадян утриматися від перебування поблизу та повідомляти будь-яку інформацію, яка може допомогти у розслідуванні.

