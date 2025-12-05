13:45  05 грудня
Вбивство військового ТЦК у Львові: Мінветеранів з'ясовує всі обставини

05 грудня 2025, 12:41
Фото: Прокуратура України
Міністерство у справах ветеранів спільно з правоохоронними органами з'ясовує обставини вбивства військовослужбовця ТЦК Юрія Бондаренка у Львові

Про це інформує "Укрінформ" із посиланням на міністерку у справах ветеранів Наталію Калмикову, передає RegioNews.

Під час години запитань до уряду у ВР вона зазначила, що загиблий був близьким побратимом одного зі співробітників міністерства.

"Вчорашня подія безпрецедентна. Ми зараз з'ясовуємо обставини та працюємо з правоохоронцями на місцях", – сказала Калмикова.

За інформацією оперативного командування "Захід", нападник наніс Бондаренку ножовий удар у пахову ділянку, пошкодивши аорту та спричинивши масивну внутрішню к ровотечу. Також він ударив у голову старшого солдата Василя Малюка і втік з місця злочину. Попри зусилля медиків, Бондаренко помер від критичної крововтрати.

У командуванні зазначили, що Бондаренко був учасником бойових дій та продовжував службу в підрозділах ТЦК та СП, а також повідомили, що він був ветераном АТО.

Правоохоронці продовжують встановлювати всі обставини події.

Нагадаємо, 3 грудня у Львові під час оповіщення населення щодо мобілізації смертельно поранено військовослужбовця Галицько-Франківського ТЦК. Зловмисника було затримано. Розпочало кримінальне провадження. Зараз вирішується питання про повідомлення затриманому про підозру та обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

