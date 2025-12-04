Фото: Нацполиция

Авария произошла 3 декабря, около 17:40, в селе Тершев Самборского района. К сожалению, потерпевшая погибла на месте

Об этом сообщает полиция Львовской области, передает RegioNews.

Предварительно, 34-летняя женщина была за рулем Volkswagen. Она сбила 79-летнюю местную жительницу. В результате аварии от полученных травм пенсионерка погибла на месте. Правоохранители начали расследование.

"По факту следователи отдела расследования преступлений в сфере транспорта полиции Львовщины открыли уголовное производство по ч.2 ст.286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание – лишение свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами сроком до трех лет или без такого", - сообщили в полиции.

Напомним, ранее в Житомире произошла смертельная авария с участием Mercedes-Benz. Смерть пешехода, внезапно оказавшегося на проезжей части, вызвала волну вопросов об обстоятельствах ДТП.