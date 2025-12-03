22:36  03 декабря
В Одессе произошла серия взрывов в многоэтажке, мужчина взорвал 3 гранаты
13:58  03 декабря
На Тернопольщине женщина разбила Аллею памяти Героев
13:25  03 декабря
В Минздраве рассказали, когда ждать пик заболеваемости ОРВИ
UA | RU
UA | RU
03 декабря 2025, 20:25

В Кривом Роге девушка попала под колеса из-за блекаута

03 декабря 2025, 20:25
Читайте також українською мовою
Фото из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Авария произошла в Кривом Роге на проспекте Мира. Водитель не заметил пешехода из-за темноты

Об этом сообщает "Відомо", передает RegioNews.

Водитель Peugeot ехал в направлении жилого квартала. Причиной, вероятно, явилось отключение электроэнергии. Ведь светофор на перекрестке не работал, а фонари были выключены. Водитель рассказал, что из-за темноты он не заметил переходившую дорогу девушку.

Потерпевшая получила травму ноги. Сейчас она находится под наблюдением медиков. Правоохранители начали расследование. Местные жители отметили, что из-за блекаутов на дорогах опасно.

Напомним, в Черкасской области будут судить отца, который разрешил несовершеннолетнему сыну сесть за руль. Ему грозит штраф или лишение свободы.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
ДТП авария Днепропетровская область
01 декабря 2025
Без Ермака: что будет с Зеленским и Украиной после отставки года
Президент оказался на развилке, а у оппозиции – как формальной, так и фактической – есть шанс успешно продолжить давление на Банковую
21 ноября 2025
Новый мирный план Трампа: почему он не нужен ни Украине, ни даже России
Американская сторона создала план, который нежизнеспособен с самого начала, потому что не устраивает обе стороны конфликта
11 ноября 2025
Миндичгейт: как он скажется на войне и станет ли началом конца для Зеленского
Украину Миндичгейт не уничтожит, западную помощь, скорее всего, не остановит, а вот для Владимира Зеленского вполне может стать красным светом
31 октября 2025
Кейс Кудрицкого: в чем обвиняют экс-главу "Укрэнерго" и чем закончится это дело
Дело Владимира Кудрицкого вполне может не дойти до суда, а развалиться где-то посередине процесса
В Одессе произошла серия взрывов в многоэтажке, мужчина взорвал 3 гранаты
03 декабря 2025, 22:36
Украине установили рекорд по покупкам авто: сколько новых машин покупали граждане всего за месяц
03 декабря 2025, 21:50
В Харькове полиция ищет мужчину, который нападает на женщин
03 декабря 2025, 20:50
13 лет тюрьмы: суд оставил без изменений приговор жителю Винницы за изнасилование несовершеннолетней дочери
03 декабря 2025, 20:24
Шесть вражеских БпЛА сбили украинские военные на Днепропетровщине
03 декабря 2025, 20:09
В Черкасской и Ивано-Франковской области разоблачили мошеннический бизнес на "гуманитарных авто"
03 декабря 2025, 20:00
После положительной оценки переговоров с Путиным США пригласили украинскую делегацию в Америку
03 декабря 2025, 19:46
На Волыни планируют продать около 10 000 новогодних елок: какие цены на ярмарках
03 декабря 2025, 19:35
В Кривом Роге в результате обстрела пострадали уже три человека, среди них 3-х летняя девочка
03 декабря 2025, 19:23
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Без Ермака: что будет с Зеленским и Украиной после отставки года
Новый мирный план Трампа: почему он не нужен ни Украине, ни даже России
Все публикации »
Игорь Луценко
Виктор Шлинчак
Вадим Денисенко
Все блоги »