Фото из открытых источников

Авария произошла в Кривом Роге на проспекте Мира. Водитель не заметил пешехода из-за темноты

Об этом сообщает "Відомо", передает RegioNews.

Водитель Peugeot ехал в направлении жилого квартала. Причиной, вероятно, явилось отключение электроэнергии. Ведь светофор на перекрестке не работал, а фонари были выключены. Водитель рассказал, что из-за темноты он не заметил переходившую дорогу девушку.

Потерпевшая получила травму ноги. Сейчас она находится под наблюдением медиков. Правоохранители начали расследование. Местные жители отметили, что из-за блекаутов на дорогах опасно.

