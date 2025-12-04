Фото: Нацполіція

Аварія сталась 3 грудня, близько 17:40, у селі Тершів Самбірського району. На жаль, потерпіла загинула на місці

Про це повідомляє поліція Львівської області, передає RegioNews.

Попередньо, 34-річна жінка була за кермом Volkswagen. Вона збила 79-річну місцеву жительку. Внаслідок аварії від отриманих травм пенсіонерка загинула на місці. Правоохоронці розпочали розслідування.

"За фактом слідчі відділу розслідування злочинів у сфері транспорту поліції Львівщини відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого", - повідомили в поліції.

