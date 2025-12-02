13:30  02 грудня
У Дніпрі судитимуть чоловіка, який до смерті побив людину
13:13  02 грудня
На Полтавщині мікроавтобус врізався в трактор: постраждав чоловік
11:29  02 грудня
У Києві на Оболоні чоловік з ножем нападав на перехожих
02 грудня 2025, 20:48

У Львові викрили "фабрику відстрочок": військовозобов’язані платили за довідки до 3 000 доларів

02 грудня 2025, 20:48
У Львові правоохоронці викрили чергову «фабрику відстрочок», де працівники Територіального центру комплектування (ТЦК), колишній податковий фіскал і їхній цивільний спільник незаконно продавали відстрочки від мобілізації за 1 000–3 000 доларів США

Про це повідомляє Нацполіція, передає RegioNews.

Вони пропонували фальшиві довідки про непридатність до служби та інші документи для уникнення призову.

Правоохоронці задокументували надані хабарі на загальну суму 21 000 доларів. Під час обшуків вилучено військово-облікові та медичні документи, що підтверджують незаконну діяльність.

Усім фігурантам справи загрожує до 8 років ув’язнення з конфіскацією майна. Вони також можуть понести відповідальність за організацію та участь у незаконному обігу документів, що стосується військової служби, і створення умов для ухилення від мобілізації.

Нагадаємо, раніше в Одесі інспектор ТЦК та військовий організували корупційну схему ухилення від мобілізації. За 16 тисяч доларів пропонували за відстрочку від служби.

У Львові встановили новорічну ялинку: святкове відкриття вже цієї п’ятниці - відео
02 грудня 2025, 19:10
На Львівщині прикордонники затримали 23-річного українця, який сховався у ніші для матраців у міжнародному потязі
02 грудня 2025, 15:56
Чи оголосять мобілізацію жінок в Україні: відповідь нардепа
02 грудня 2025, 13:54
01 грудня 2025
Без Єрмака: що буде із Зеленським та Україною після відставки року
Президент опинився на роздоріжжі, а опозиція – як формальна, так і фактична – має шанс успішно продовжити тиск на Банкову
21 листопада 2025
Новий мирний план Трампа: чому він не потрібен ні Україні, ні навіть Росії
Американська сторона створила план, який є нежиттєздатним із самого початку, бо не влаштовує обидві сторони конфлікту
11 листопада 2025
Міндічгейт: як він позначиться на війні та чи стане початком кінця для Зеленського
Україну Міндічгейт не знищить, західну допомогу, скоріш за все, не зупинить, а от для Володимира Зеленського цілком може стати червоним світлом
31 жовтня 2025
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Справа Володимира Кудрицького цілком може не дійти до суду, а розвалитися десь посередині процесу
У Києво-Печерській лаврі представили унікальне погруддя Івана Мазепи
02 грудня 2025, 21:11
Ірландія надасть Україні €125 млн на підтримку оборони та енергетики
02 грудня 2025, 20:56
Прямо зараз відбувається важлива зустріч Путіна та радників Трампа: наслідки для України
02 грудня 2025, 20:51
У Миколаєві затримали трьох учасників схеми ухилення від податків на 114 млн грн під час експорту зерна
02 грудня 2025, 20:33
У Кам’янському 46-річний чоловік поранив ножем 20-річного перехожого: нападника затримано
02 грудня 2025, 20:16
У Кам’янському чоловік задушив співмешканку та намагався видати її смерть за нещасний випадок
02 грудня 2025, 20:05
США припинили фінансову підтримку України, – Трамп
02 грудня 2025, 19:51
Фермери втрачають через зниження закупівельних цін на свиней, тоді як ціни на свинину не падають
02 грудня 2025, 19:46
Вже завтра стартує програма: українці отримають безкоштовні квитки на поїзд на 3000 км
02 грудня 2025, 19:25
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Без Єрмака: що буде із Зеленським та Україною після відставки року
Новий мирний план Трампа: чому він не потрібен ні Україні, ні навіть Росії
Вадим Денисенко
Валерій Чалий
Остап Дроздов
