У Львові викрили "фабрику відстрочок": військовозобов’язані платили за довідки до 3 000 доларів

У Львові правоохоронці викрили чергову «фабрику відстрочок», де працівники Територіального центру комплектування (ТЦК), колишній податковий фіскал і їхній цивільний спільник незаконно продавали відстрочки від мобілізації за 1 000–3 000 доларів США

Про це повідомляє Нацполіція, передає RegioNews.

Вони пропонували фальшиві довідки про непридатність до служби та інші документи для уникнення призову.

Правоохоронці задокументували надані хабарі на загальну суму 21 000 доларів. Під час обшуків вилучено військово-облікові та медичні документи, що підтверджують незаконну діяльність.

Усім фігурантам справи загрожує до 8 років ув’язнення з конфіскацією майна. Вони також можуть понести відповідальність за організацію та участь у незаконному обігу документів, що стосується військової служби, і створення умов для ухилення від мобілізації.

Нагадаємо, раніше в Одесі інспектор ТЦК та військовий організували корупційну схему ухилення від мобілізації. За 16 тисяч доларів пропонували за відстрочку від служби.