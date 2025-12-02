Фото: Нацполиция

Во Львовской области перед судом предстанут злоумышленники, организовавшие канал незаконной переправки военнообязанных в Румынию. Известно, что свои "услуги" они оценивали в 11 тысяч долларов

Об этом сообщает полиция Львовской области, передает RegioNews.

Злоумышленников - 37-летнего жителя Хмельницкой области и двух его подельников — жителей Черновицкой области, правоохранители разоблачили и уже направили акт в суд. Известно, что дельцы имели четко распределенные обязанности. В частности, у них был план конспирации: часто меняли автомобили, переезжали из одной области в другую, обходили блокпосты и скрывались от следствия.

Переход на территорию Румынии был из Черновицкой области. С "клиентов" они просили 11 тысяч долларов. Теперь дельцам грозит лишение свободы на срок от семи до девяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет с конфискацией имущества.

Напомним, в Закарпатье правоохранители разоблачили масштабную схему нелегального пересечения границы – 31-летний житель Виноградова за 7 тысяч долларов организовывал оформление фиктивных медицинских справок для уклонистов, привлекая к преступному бизнесу медработника местной поликлиники.