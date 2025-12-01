Разрешение за 5 тысяч долларов: адвокат из Львова обещал "выпустить" мужчину за границу

Иллюстративное фото

Суд признал львовского адвоката виновным в мошенничестве с переправкой военнообязанного за границу. Стало известно, какое наказание ему назначили

Об этом сообщает "Судебно-юридическая газета", передает RegioNews.

В материалах дела говорится, что адвокат за вознаграждение 4,5-5 тысяч долларов обещал оформить мужчину волонтером в общественную организацию. Далее, согласно плану, данные "клиента" вносились в информационную систему "Шлях". Также адвокат обещал консультировать при пересечении границы, заранее не преследуя цель выполнять взятые на себя обязательства.

В июне 2023 года адвокат получил от "клиента" 8 тысяч гривен. В июле того же года он получил 4 тысяч долларов имитационными купюрами, после чего его задержали правоохранители.

На суде адвокат не признал вину в переправке мужчин за границу. Однако он признал, что намеревался мошенническим способом завладеть чужими деньгами. По его словам, он рассказывал "клиенту" вымышленные истории.

Суд назначил ему штраф в размере 34 тысяч гривен.

