02 грудня 2025, 12:45

11 тисяч доларів за "мандрівку": на Львівщині викрили ділка, який торгував "квитками" до Румунії

02 грудня 2025, 12:45
Фото: Нацполіція
На Львівщині перед судом постануть зловмисники, які організували канал незаконного переправлення військовозобов’язаних в Румунію. Відомо, що свої "послуги" вони оцінювали в 11 тисяч доларів

Про це повідомляє поліція Львівської області, передає RegioNews.

Зловмисників - 37-річного жителя Хмельниччини та двох його спільників – мешканців Чернівецької області, правоохоронці викрили й вже скерували акт до суду. Відомо, що ділки мали чітко розподілені обов'язки. Зокрема, у них був план конспірації: часто змінювали автомобілі, переїжджали з однієї області в іншу, обходили блокпости та переховувались від слідства.

Перехід на територію Румунію був з Чернівецької області. З "клієнтів" вони просили 11 тисяч доларів. Тепер ділкам загрожує позбавлення волі на строк від семи до дев’яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.

Нагадаємо, на Закарпатті правоохоронці викрили масштабну схему нелегального перетину кордону – 31-річний житель Виноградова за 7 тисяч доларів організовував оформлення фіктивних медичних довідок для ухилянтів, залучивши до злочинного бізнесу медпрацівника місцевої поліклініки.

