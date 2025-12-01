Дозвіл за 5 тисяч доларів: адвокат зі Львова обіцяв "випустити" чоловіка за кордон

Ілюстративне фото

Суд визнав львівського адвоката винним у шахрайстві з переправленням військовозобов’язаного за кордон. Стало відомо, яке покарання йому призначили

Про це повідомляє "Судово-Юридична газета", передає RegioNews.

У матеріалах справи йдеться про те, що адвокат за винагороду 4,5-5 тисяч доларів обіцяв оформити чоловіка волонтером у громадську організацію. Далі, згідно з планом, дані "клієнта" вносились до інформаційної системи "Шлях". Також адвокат обіцяв консультувати при перетині кордону, заздалегідь не маючи на меті виконувати взяті на себе зобов’язання.

У червні 2023 року адвокат отримав від "клієнта" 8 тисяч гривень. У липні того ж року він отримав 4 тисячі доларів імітаційними купюрами, після чого його затримали правоохоронці.

На суді адвокат не визнав провину в переправлені чоловіків за кордон. Проте він визнав, що мав намір у шахрайський спосіб заволодіти чужими грішми. За його словами, він розповідав "клієнту" вигадані історії.

Суд призначив йому штраф у розмірі 34 тисячі гривень.

Нагадаємо, на Закарпатті правоохоронці викрили масштабну схему нелегального перетину кордону – 31-річний житель Виноградова за 7 тисяч доларів організовував оформлення фіктивних медичних довідок для ухилянтів, залучивши до злочинного бізнесу медпрацівника місцевої поліклініки.