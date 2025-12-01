18:59  01 грудня
Завтра в Україні очікується похмура волога погода з помірною температурою повітря
16:56  01 грудня
У Львові обрали нову Молодіжну столицю Європи
15:47  01 грудня
Прикордонник із Буковини став дворазовим призером Кубка світу з універсального бою
01 грудня 2025, 18:35

Дозвіл за 5 тисяч доларів: адвокат зі Львова обіцяв "випустити" чоловіка за кордон

01 грудня 2025, 18:35
Ілюстративне фото
Суд визнав львівського адвоката винним у шахрайстві з переправленням військовозобов’язаного за кордон. Стало відомо, яке покарання йому призначили

Про це повідомляє "Судово-Юридична газета", передає RegioNews.

У матеріалах справи йдеться про те, що адвокат за винагороду 4,5-5 тисяч доларів обіцяв оформити чоловіка волонтером у громадську організацію. Далі, згідно з планом, дані "клієнта" вносились до інформаційної системи "Шлях". Також адвокат обіцяв консультувати при перетині кордону, заздалегідь не маючи на меті виконувати взяті на себе зобов’язання.

У червні 2023 року адвокат отримав від "клієнта" 8 тисяч гривень. У липні того ж року він отримав 4 тисячі доларів імітаційними купюрами, після чого його затримали правоохоронці.

На суді адвокат не визнав провину в переправлені чоловіків за кордон. Проте він визнав, що мав намір у шахрайський спосіб заволодіти чужими грішми. За його словами, він розповідав "клієнту" вигадані історії.

Суд призначив йому штраф у розмірі 34 тисячі гривень.

Нагадаємо, на Закарпатті правоохоронці викрили масштабну схему нелегального перетину кордону – 31-річний житель Виноградова за 7 тисяч доларів організовував оформлення фіктивних медичних довідок для ухилянтів, залучивши до злочинного бізнесу медпрацівника місцевої поліклініки.

01 грудня 2025
Без Єрмака: що буде із Зеленським та Україною після відставки року
Президент опинився на роздоріжжі, а опозиція – як формальна, так і фактична – має шанс успішно продовжити тиск на Банкову
21 листопада 2025
Новий мирний план Трампа: чому він не потрібен ні Україні, ні навіть Росії
Американська сторона створила план, який є нежиттєздатним із самого початку, бо не влаштовує обидві сторони конфлікту
11 листопада 2025
Міндічгейт: як він позначиться на війні та чи стане початком кінця для Зеленського
Україну Міндічгейт не знищить, західну допомогу, скоріш за все, не зупинить, а от для Володимира Зеленського цілком може стати червоним світлом
31 жовтня 2025
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Справа Володимира Кудрицького цілком може не дійти до суду, а розвалитися десь посередині процесу
