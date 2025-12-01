12:20  01 декабря
Фиктивная паллиативная помощь: в Киеве медики присвоили более 1,6 млн грн
09:00  01 декабря
На Полтавщине правоохранитель сбил двух сестер-подростков: обе погибли
08:26  01 декабря
Арсенал оружия и наркотики: полицейские задержали 38-летнего сумчанина
UA | RU
UA | RU
01 декабря 2025, 12:35

300 долларов за негодность: во Львовской области судили врача ВЛК

01 декабря 2025, 12:35
Читайте також українською мовою
Иллюстративное фото
Читайте також
українською мовою

Во Львовской области медика, входившего в состав ВЛК, признали виновным в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 368 УК Украины (получение должностным лицом неправомерной выгоды за совершение действий с использованием служебного положения). Стало известно, как его наказали

Об этом сообщает "Судебно-юридическая газета", передает RegioNews.

19 августа в Перемышлянах врач через посредника получил взятку в размере 300 долларов (около 12,3 тысяч гривен). Эти деньги ему передали за составление заведомо ложных медицинских документов о наличии у лица заболевания, которое должно обеспечить установление ВЛК ограниченной пригодности или непригодности к военной службе.

На суде медик свою вину признал. Также он раскаялся, что суд учел. Ему назначили наказание в виде штрафа в размере 25 500 гривен с лишением права занимать должности в военно-врачебных комиссиях сроком на 2 года.

Напомним, ранее в Одессе инспектор ТЦК и военный организовали коррупционную схему уклонения от мобилизации. За 16 тысяч долларов предлагали за отсрочку от службы.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
уклонение от мобилизации медики суд Львовская область
01 декабря 2025
Без Ермака: что будет с Зеленским и Украиной после отставки года
Президент оказался на развилке, а у оппозиции – как формальной, так и фактической – есть шанс успешно продолжить давление на Банковую
21 ноября 2025
Новый мирный план Трампа: почему он не нужен ни Украине, ни даже России
Американская сторона создала план, который нежизнеспособен с самого начала, потому что не устраивает обе стороны конфликта
11 ноября 2025
Миндичгейт: как он скажется на войне и станет ли началом конца для Зеленского
Украину Миндичгейт не уничтожит, западную помощь, скорее всего, не остановит, а вот для Владимира Зеленского вполне может стать красным светом
31 октября 2025
Кейс Кудрицкого: в чем обвиняют экс-главу "Укрэнерго" и чем закончится это дело
Дело Владимира Кудрицкого вполне может не дойти до суда, а развалиться где-то посередине процесса
В Житомирской области закрасили мурал с Иисусом: названа причина
01 декабря 2025, 13:54
В Тернопольской области в ДТП погиб несовершеннолетний мотоциклист
01 декабря 2025, 13:33
Граната на празднике: на Волыни мужчина чуть не взорвал семью
01 декабря 2025, 13:25
"Львовский ликероводочный завод" продадут за 212 млн грн
01 декабря 2025, 13:19
Кто может заменить Ермака в ОП: рассматривают несколько кандидатов – СМИ
01 декабря 2025, 13:01
"Это взвешенное решение нас обоих": фронтмен группы "Антитела" Тарас Тополя расстается с женой Еленой
01 декабря 2025, 12:55
Украина рискует потерять больше, стараясь не потерять все
01 декабря 2025, 12:32
На Буковине возле границы с Молдовой задержали четырех мужчин и их проводника
01 декабря 2025, 12:32
Фиктивная паллиативная помощь: в Киеве медики присвоили более 1,6 млн грн
01 декабря 2025, 12:20
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Без Ермака: что будет с Зеленским и Украиной после отставки года
Новый мирный план Трампа: почему он не нужен ни Украине, ни даже России
Все публикации »
Виктор Шлинчак
Остап Дроздов
Владимир Фесенко
Все блоги »