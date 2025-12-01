300 долларов за негодность: во Львовской области судили врача ВЛК

Иллюстративное фото

Во Львовской области медика, входившего в состав ВЛК, признали виновным в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 368 УК Украины (получение должностным лицом неправомерной выгоды за совершение действий с использованием служебного положения). Стало известно, как его наказали

Об этом сообщает "Судебно-юридическая газета", передает RegioNews.

19 августа в Перемышлянах врач через посредника получил взятку в размере 300 долларов (около 12,3 тысяч гривен). Эти деньги ему передали за составление заведомо ложных медицинских документов о наличии у лица заболевания, которое должно обеспечить установление ВЛК ограниченной пригодности или непригодности к военной службе.

На суде медик свою вину признал. Также он раскаялся, что суд учел. Ему назначили наказание в виде штрафа в размере 25 500 гривен с лишением права занимать должности в военно-врачебных комиссиях сроком на 2 года.

Напомним, ранее в Одессе инспектор ТЦК и военный организовали коррупционную схему уклонения от мобилизации. За 16 тысяч долларов предлагали за отсрочку от службы.