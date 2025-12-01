Во Львовской области мужчина сбежал в Польшу, пока пограничник вышел в туалет

Иллюстративное фото: из открытых источников

Во Львовской области суд оштрафовал пограничника, временно покинувшего рабочее место, когда мужчина незаконно пересек границу в Польшу

Об этом сообщает со ссылкой на Единый государственный реестр судебных решений, передает RegioNews.

Событие произошло 20 августа 2025 года на пункте пропуска "Шегини".

Во время дежурства пограничник отлучился на короткое время для посещения туалета, в результате чего гражданин Украины смог незаконно пересечь государственную границу и бежать в Польшу.

Как говорится в материалах дела, пограничника обвинили в ненадлежащей организации и несении службы. Сам он просил суд учесть личные обстоятельства – наличие троих детей на иждивении и неудовлетворительное состояние здоровья.

В результате суд оштрафовал пограничника на 17 000 грн. и обязал уплатить судебный сбор в размере 605 грн.

