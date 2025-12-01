12:20  01 декабря
01 декабря 2025, 08:44

Во Львовской области мужчина сбежал в Польшу, пока пограничник вышел в туалет

01 декабря 2025, 08:44
Иллюстративное фото: из открытых источников
Во Львовской области суд оштрафовал пограничника, временно покинувшего рабочее место, когда мужчина незаконно пересек границу в Польшу

Об этом сообщает со ссылкой на Единый государственный реестр судебных решений, передает RegioNews.

Событие произошло 20 августа 2025 года на пункте пропуска "Шегини".

Во время дежурства пограничник отлучился на короткое время для посещения туалета, в результате чего гражданин Украины смог незаконно пересечь государственную границу и бежать в Польшу.

Как говорится в материалах дела, пограничника обвинили в ненадлежащей организации и несении службы. Сам он просил суд учесть личные обстоятельства – наличие троих детей на иждивении и неудовлетворительное состояние здоровья.

В результате суд оштрафовал пограничника на 17 000 грн. и обязал уплатить судебный сбор в размере 605 грн.

Напомним, в Винницкой области пограничники вытащили из Днестра 28-летнего мужчину, который упал в воду при попытке незаконно пересечь границу на надувном матрасе. На нарушителя составлен административный протокол.

01 декабря 2025
Без Ермака: что будет с Зеленским и Украиной после отставки года
Президент оказался на развилке, а у оппозиции – как формальной, так и фактической – есть шанс успешно продолжить давление на Банковую
21 ноября 2025
Новый мирный план Трампа: почему он не нужен ни Украине, ни даже России
Американская сторона создала план, который нежизнеспособен с самого начала, потому что не устраивает обе стороны конфликта
11 ноября 2025
Миндичгейт: как он скажется на войне и станет ли началом конца для Зеленского
Украину Миндичгейт не уничтожит, западную помощь, скорее всего, не остановит, а вот для Владимира Зеленского вполне может стать красным светом
31 октября 2025
Кейс Кудрицкого: в чем обвиняют экс-главу "Укрэнерго" и чем закончится это дело
Дело Владимира Кудрицкого вполне может не дойти до суда, а развалиться где-то посередине процесса
