На Львівщині чоловік утік до Польщі, поки прикордонник вийшов у туалет

У Львівській області суд оштрафував прикордонника, який тимчасово залишив робоче місце, коли чоловік незаконно перетнув кордон до Польщі

Про це повідомляє із посиланням на Єдиний державний реєстр судових рішень, передає RegioNews.

Подія сталася 20 серпня 2025 року на пункті пропуску "Шегині".

Під час чергування прикордонник відлучився на короткий час для відвідування туалету, у результаті чого громадянин України зміг незаконно перетнути державний кордон і втекти до Польщі.

Як зазначається в матеріалах справи, прикордонника звинуватили у неналежній організації та несенні служби. Сам він просив суд врахувати особисті обставини – наявність трьох дітей на утриманні та незадовільний стан здоров’я.

У результаті суд оштрафував прикордонника на 17 000 грн та зобов’язав сплатити судовий збір у розмірі 605 грн.

