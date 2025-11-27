Во Львовской области в лицее обнаружили более 2,7 кг ртути во время ремонтных работ

Иллюстративное фото: из открытых источников

В Стрые во время ремонтных работ в лицее "Гимназия им. А. Шептицкого" обнаружили большое количество ртути

Об этом сообщили в Департаменте по гражданской защите ЛОГА, передает RegioNews.

Инцидент произошел 26 ноября около 15.15.

Отмечается, что во время перекрытия кровли столовые работники наткнулись на стеклянную банку с опасным веществом – ртутью.

На место происшествия прибыли спасатели. После осмотра установили, что банка была герметично закрыта и содержала 2753 грамма ртути. Вещество безопасно изъяли и передали на ответственное хранение в Стрыйский городской совет для дальнейшей утилизации.

Обстоятельства появления ртути на чердаке учебного заведения выясняют соответствующие службы.

Напомним, в Ровно в аудитории вуза разлилось более 2 кг ртути.

Инцидент произошел 28 апреля 2025 года. Впоследствии оказалось, что в аудитории учебного заведения из прибора произошла утечка серебристого вещества, внешне похожего на ртуть.