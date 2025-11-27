Фото: Нацполиция

Об этом сообщает полиция Львовской области, передает RegioNews.

Предварительно 63-летний водитель Nissan X-Trail сбил 34-летнюю велосипедистку. Женщина получила тяжелые травмы. Несмотря на усилия врачей, к сожалению, потерпевшая скончалась в карете скорой помощи.

"По факту следователи отдела расследования преступлений в сфере транспорта полиции Львовщины открыли уголовное производство по ч.2 ст.286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание – лишение свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами сроком до трех лет или без такого".

Напомним, ранее в Ивано-Франковской области иностранец на Mercedes сбил пешехода. От полученных травм мужчина погиб на месте. Водителя с телесными повреждениями госпитализировали в лечебное учреждение. Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.