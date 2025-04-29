В Ровно в аудитории вуза разлилось более 2 кг ртути
Инцидент произошел вчера, 28 апреля, в одном из вузов города Ровно. На месте происшествия работали чрезвычайники
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Украины в Ровенской области.
Оказалось, что в аудитории учебного заведения из прибора произошла утечка серебристого вещества, внешне похожего на ртуть.
"Спасатели группы радиационной, химической и биологической защиты собрали около 2,3 кг вещества", - говорится в сообщении.
Напомним, ранее сообщалось, что в Роменском районе Сумской области спасатели изъяли почти 5 кг ртути.
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