В Ровно в аудитории вуза разлилось более 2 кг ртути

фото: ГСЧС Украины в Ровенской области

Инцидент произошел вчера, 28 апреля, в одном из вузов города Ровно. На месте происшествия работали чрезвычайники

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Украины в Ровенской области.

Оказалось, что в аудитории учебного заведения из прибора произошла утечка серебристого вещества, внешне похожего на ртуть.

"Спасатели группы радиационной, химической и биологической защиты собрали около 2,3 кг вещества", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что в Роменском районе Сумской области спасатели изъяли почти 5 кг ртути.