На Львівщині в ліцеї виявили понад 2,7 кг ртуті під час ремонтних робіт

У Стрию під час ремонтних робіт у ліцеї "Гімназія ім. А. Шептицького" виявили велику кількість ртуті

Про це повідомили у Департаменті з питань цивільного захисту ЛОДА, передає RegioNews.

Інцидент стався 26 листопада близько 15:15.

Зазначається, що під час перекриття покрівлі їдальні працівники натрапили на скляну банку з небезпечною речовиною – ртуттю.

На місце події прибули рятувальники. Після огляду встановили, що банка була герметично закрита та містила 2 753 грами ртуті. Речовину безпечно вилучили та передали на відповідальне зберігання до Стрийської міської ради для подальшої утилізації.

Обставини появи ртуті на горищі навчального закладу наразі з’ясовують відповідні служби.

Нагадаємо, в Рівному в аудиторії вишу розлилося понад 2 кг ртуті.

Інцидент трапився 28 квітня 2025 року. Згодом виявилося, що в аудиторії навчального закладу з приладу стався витік сріблястої речовини, ззовні схожої на ртуть.