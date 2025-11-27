19:44  27 листопада
27 листопада 2025, 14:51

На Львівщині в ліцеї виявили понад 2,7 кг ртуті під час ремонтних робіт

27 листопада 2025, 14:51
Ілюстративне фото: з відкритих джерел
У Стрию під час ремонтних робіт у ліцеї "Гімназія ім. А. Шептицького" виявили велику кількість ртуті

Про це повідомили у Департаменті з питань цивільного захисту ЛОДА, передає RegioNews.

Інцидент стався 26 листопада близько 15:15.

Зазначається, що під час перекриття покрівлі їдальні працівники натрапили на скляну банку з небезпечною речовиною – ртуттю.

На місце події прибули рятувальники. Після огляду встановили, що банка була герметично закрита та містила 2 753 грами ртуті. Речовину безпечно вилучили та передали на відповідальне зберігання до Стрийської міської ради для подальшої утилізації.

Обставини появи ртуті на горищі навчального закладу наразі з’ясовують відповідні служби.

Нагадаємо, в Рівному в аудиторії вишу розлилося понад 2 кг ртуті.
Інцидент трапився 28 квітня 2025 року. Згодом виявилося, що в аудиторії навчального закладу з приладу стався витік сріблястої речовини, ззовні схожої на ртуть.

21 листопада 2025
Новий мирний план Трампа: чому він не потрібен ні Україні, ні навіть Росії
Американська сторона створила план, який є нежиттєздатним із самого початку, бо не влаштовує обидві сторони конфлікту
11 листопада 2025
Міндічгейт: як він позначиться на війні та чи стане початком кінця для Зеленського
Україну Міндічгейт не знищить, західну допомогу, скоріш за все, не зупинить, а от для Володимира Зеленського цілком може стати червоним світлом
31 жовтня 2025
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Справа Володимира Кудрицького цілком може не дійти до суду, а розвалитися десь посередині процесу
27 жовтня 2025
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
У багатьох українців викликає тривогу складна ситуація з електропостачанням та газом напередодні зими. У зв'язку з цим пропонуємо ознайомитися з досвідом відновлення жителів з прифронтових регіонів. Н...
