Правоохранители установили, что чиновники одной из воинских частей во Львовской области присвоили государственные средства при закупке генераторов для нужд ВСУ

Об этом передает RegioNews со ссылкой на Госбюро расследований.

Подозрение получили командир части, начальник инженерной службы и гражданская соучастница, помогавшая реализовать сделку.

По материалам следствия, чиновники в сговоре с частной предпринимательницей заключили договор на поставку 133 генераторов. Хотя рыночная стоимость оборудования составила около 7 млн грн, генераторы приобрели за более 17 млн грн – в 2,5 раза дороже.

Таким образом, поставщику безосновательно перечислили 10,2 млн грн. В дальнейшем эти средства были проведены через подставные фирмы и разделены между участниками схемы.

Всем трем фигурантам объявили подозрение по ч. 5 ст. 191 УК Украины (присвоение имущества в особо крупных размерах, совершенное группой лиц с использованием служебного положения). Санкция статьи предусматривает до 12 лет тюрьмы.

Суд избрал фигурантам меру пресечения – домашний арест. Военнослужащих отстранили от исполнения обязанностей. ГБР принимает меры по возврату присвоенных средств.

