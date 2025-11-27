Про це повідомляє поліція Львівської області, передає RegioNews.

Попередньо, 63-річний водій Nissan X-Trail збив 34-річну велосипедистку. Жінка отримала тяжкі травми. Попри зусилля лікарів, на жаль, потерпіла померла в кареті "швидкої допомоги".

"За фактом слідчі відділу розслідування злочинів у сфері транспорту поліції Львівщини відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого", - повідомили в поліції.