На Львівщині водій на смерть збив велосипедистку
Аварія сталась 26 листопада, близько 17:50, поблизу села Добрівляни Стрийського району. Правоохоронці розпочали розслідування
Про це повідомляє поліція Львівської області, передає RegioNews.
Попередньо, 63-річний водій Nissan X-Trail збив 34-річну велосипедистку. Жінка отримала тяжкі травми. Попри зусилля лікарів, на жаль, потерпіла померла в кареті "швидкої допомоги".
"За фактом слідчі відділу розслідування злочинів у сфері транспорту поліції Львівщини відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого", - повідомили в поліції.
