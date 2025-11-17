На Львовщине водитель взорвал гранату прямо во время остановки полицией

Фото: Национальная полиция

Во Львовской области водитель взорвал гранату во время разговора с полицейскими, которые остановили его за нарушение правил дорожного движения

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

Инцидент произошел в субботу, 16 ноября, в городе Рудки Самборского района.

Отмечается, что патрульные остановили автомобиль Alfa Romeo, водитель которого нарушил правила дорожного движения.

Во время общения с правоохранителями 37-летний житель одного из сел района получил гранату и взорвал ее прямо у автомобиля.

В результате взрыва мужчина получил телесные повреждения и был доставлен в больницу.

Следователи открыли уголовные производства. Мужчине грозит от 9 до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

Продолжается досудебное расследование.

Напомним, в Херсонской области мужчина бросил взрывчатку в сторону племянников. В результате 12-летний мальчик получил множественные осколочные ранения спины и ног. Полиция выяснила, что у мужчины проблемы с психическим здоровьем, также ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за кражи.