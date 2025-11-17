18:18  16 листопада
17 листопада 2025, 07:24

На Львівщині водій підірвав гранату прямо під час зупинки поліцією

17 листопада 2025, 07:24
Фото: Національна поліція
На Львівщині водій підірвав гранату під час розмови з поліцейськими, які зупинили його за порушення правил дорожнього руху

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Інцидент трапився у суботу, 16 листопада, в місті Рудки Самбірського району.

Зазначається, що патрульні зупинили автомобіль Alfa Romeo, водій якого порушив правила дорожнього руху.

Під час спілкування з правоохоронцями 37-річний мешканець одного з сіл району дістав гранату та підірвав її просто біля автомобіля.

Унаслідок вибуху чоловік отримав тілесні ушкодження та був доставлений до лікарні.

Слідчі відкрили кримінальні провадження. Чоловіку загрожує від 9 до 15 років позбавлення волі або довічне ув’язнення.

Триває досудове розслідування.

Нагадаємо, на Херсонщині чоловік кинув вибухівку в бік племінників. У результаті 12-річний хлопчик дістав множинні осколкові поранення спини та ніг. Поліція з'ясувала, що чоловік має проблеми з психічним здоров’ям, також раніше він вже притягувався до кримінальної відповідальності за крадіжки.

