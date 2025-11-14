17:12  14 ноября
В Украине значительно потеплеет, но местами пройдут дожди
16:04  14 ноября
На Волыни задержали пограничников, которые помогали мужчинам незаконно уехать за границу
15:12  14 ноября
В Киеве правоохранители задержали главу политической партии на взятке в 160 00 долларов
14 ноября 2025, 20:42

Во Львове водитель накрыл "поляну" в авто сразу после выписанного штрафа за парковку

14 ноября 2025, 20:42
Читайте також українською мовою
Фото: Управление безопасности и уличной инфраструктуры
Читайте також
українською мовою

Водитель обустроил в своем авто "мини-поляну", чтобы успокоиться после штрафа за неоплаченную парковку

Об этом сообщает Управление по безопасности и уличной инфраструктуре, передает RegioNews.

Во Львове водитель необычным способом решил справиться со стрессом после получения штрафа за неоплаченную парковку. По сообщению Управления безопасности и уличной инфраструктуры, мужчина обустроил в салоне своего автомобиля своеобразную "поляну" для отдыха и снятия напряжения.

Водитель организовал "поляну" в своем авто

Инцидент произошел после того, как водитель получил административное взыскание за нарушение правил парковки. Чтобы успокоиться и переварить неприятную ситуацию, он воспользовался набором для релаксации прямо в автомобиле. Такой способ снятия стресса стал заметен и собрал комментарии в соцсетях.

Представители Управления безопасности и уличной инфраструктуры отметили, что хотя действия водителя не нарушили закон, они привлекают внимание к тому, как люди реагируют на мелкие административные штрафы. Событие также стало поводом напомнить водителям о соблюдении правил парковки и ответственности за нарушение.

Напомним, в Черниговской области 61-летний депутат Новгород-Северского городского совета Вячеслав Кауфман был задержан за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения – когда патрульные остановили его за нарушение ПДД, он внезапно возобновил движение, пытаясь скрыться.

Львов ПДД парковка штраф водитель автомобиль стресс
11 ноября 2025
Миндичгейт: как он скажется на войне и станет ли началом конца для Зеленского
Украину Миндичгейт не уничтожит, западную помощь, скорее всего, не остановит, а вот для Владимира Зеленского вполне может стать красным светом
31 октября 2025
Кейс Кудрицкого: в чем обвиняют экс-главу "Укрэнерго" и чем закончится это дело
Дело Владимира Кудрицкого вполне может не дойти до суда, а развалиться где-то посередине процесса
27 октября 2025
Самостоятельно восстанавливают электроснабжение и строят молодежный центр: как живут в прифронтовых громадах Херсонщины и Николаевщины
У многих украинцев вызывает тревогу сложная ситуация с электроснабжением и газом в преддверии зимы. В связи с этим предлагаем ознакомиться с опытом восстановления жителей из прифронтовых регионов. Нер...
16 октября 2025
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
Вероятность повторных российских массированных ударов по отечественной инфраструктуре остается высокой. В связи с этим эксперты в сфере ЖКХ советуют властям срочно начинать отрабатывать варианты масшт...
