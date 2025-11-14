Фото: Управление безопасности и уличной инфраструктуры

Водитель обустроил в своем авто "мини-поляну", чтобы успокоиться после штрафа за неоплаченную парковку

Об этом сообщает Управление по безопасности и уличной инфраструктуре, передает RegioNews.

Во Львове водитель необычным способом решил справиться со стрессом после получения штрафа за неоплаченную парковку. По сообщению Управления безопасности и уличной инфраструктуры, мужчина обустроил в салоне своего автомобиля своеобразную "поляну" для отдыха и снятия напряжения.

Водитель организовал "поляну" в своем авто

Инцидент произошел после того, как водитель получил административное взыскание за нарушение правил парковки. Чтобы успокоиться и переварить неприятную ситуацию, он воспользовался набором для релаксации прямо в автомобиле. Такой способ снятия стресса стал заметен и собрал комментарии в соцсетях.

Представители Управления безопасности и уличной инфраструктуры отметили, что хотя действия водителя не нарушили закон, они привлекают внимание к тому, как люди реагируют на мелкие административные штрафы. Событие также стало поводом напомнить водителям о соблюдении правил парковки и ответственности за нарушение.

Напомним, в Черниговской области 61-летний депутат Новгород-Северского городского совета Вячеслав Кауфман был задержан за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения – когда патрульные остановили его за нарушение ПДД, он внезапно возобновил движение, пытаясь скрыться.