17:12  14 ноября
В Украине значительно потеплеет, но местами пройдут дожди
16:04  14 ноября
На Волыни задержали пограничников, которые помогали мужчинам незаконно уехать за границу
15:12  14 ноября
В Киеве правоохранители задержали главу политической партии на взятке в 160 00 долларов
14 ноября 2025, 18:47

Пограничники назвали наименее загруженные пункты пропуска во Львовской области

14 ноября 2025, 18:47
иллюстративное фото: из открытых источников
Чтобы избежать пробок и сэкономить время, пограничник советуют выбирать наименее загруженные пункты пропуска и отслеживать актуальные данные на официальных ресурсах.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГПСУ.

По данным Госпогранслужбы, самая большая нагрузка фиксируется в пунктах пропуска Шегини и Краковец.

Средний уровень загруженности имеют Рава-Русская, Угринов и Грушев.

Наименьшие нагрузки традиционно наблюдаются в пунктах Смольница и Нижанковичи.

"Самое благоприятное время для пересечения – ранние утренние часы или поздние вечерние часы, когда нагрузка на пункты пропуска минимальна. В настоящее время пассажиропоток остается сбалансированным: примерно 50/50 между выезжающими и возвращающимися", – добавили в ведомстве.

Как сообщалось, во Львовской области контрабандисты с помощью дрона пытались отправить за границу около 3 тысяч пачек сигарет. Злоумышленниками оказались отец и сын.

Львовская область ГПСУ Пункты пропуска пограничники транспорт
