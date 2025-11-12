Фото: полиция

ДТП произошло 11 ноября около 17:50 в селе Заболотцы Золочевского района

Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Водитель микроавтобуса Mercedes-Benz Sprinter, 42-летний житель района, наехал на пешехода, 69-летнего жителя одного из сел Золочевского района.

От полученных травм пешеход скончался на месте.

По данному факту возбуждено уголовное производство. Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Напомним, днем 11 ноября во Львовской области перевернулся школьный автобус. Пострадали 67-летний водитель и его 61-летний пассажир. Учеников в салоне не было.