Во Львовской области под колесами микроавтобуса погиб мужчина
ДТП произошло 11 ноября около 17:50 в селе Заболотцы Золочевского района
Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.
Водитель микроавтобуса Mercedes-Benz Sprinter, 42-летний житель района, наехал на пешехода, 69-летнего жителя одного из сел Золочевского района.
От полученных травм пешеход скончался на месте.
По данному факту возбуждено уголовное производство. Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.
Напомним, днем 11 ноября во Львовской области перевернулся школьный автобус. Пострадали 67-летний водитель и его 61-летний пассажир. Учеников в салоне не было.
11 ноября 2025
Миндичгейт: как он скажется на войне и станет ли началом конца для Зеленского
Украину Миндичгейт не уничтожит, западную помощь, скорее всего, не остановит, а вот для Владимира Зеленского вполне может стать красным светом
31 октября 2025
Кейс Кудрицкого: в чем обвиняют экс-главу "Укрэнерго" и чем закончится это дело
Дело Владимира Кудрицкого вполне может не дойти до суда, а развалиться где-то посередине процесса
27 октября 2025
Самостоятельно восстанавливают электроснабжение и строят молодежный центр: как живут в прифронтовых громадах Херсонщины и Николаевщины
У многих украинцев вызывает тревогу сложная ситуация с электроснабжением и газом в преддверии зимы. В связи с этим предлагаем ознакомиться с опытом восстановления жителей из прифронтовых регионов. Нер...
16 октября 2025
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
Вероятность повторных российских массированных ударов по отечественной инфраструктуре остается высокой. В связи с этим эксперты в сфере ЖКХ советуют властям срочно начинать отрабатывать варианты масшт...
Смертельное ДТП в Житомирской области: мужчина попал под колеса микроавтобуса
12 ноября 2025, 11:55Пожизненное заключение: суд оставил без изменений приговор военному за расстрел сослуживцев в Днепре
12 ноября 2025, 11:49Во Львове судили рецидивиста: пытался вербовать свою жену для работы на россиян
12 ноября 2025, 11:45Россияне атаковали FPV-дроном Гуляйполе на Запорожье: есть раненый
12 ноября 2025, 11:36Кличко предлагает снизить возраст призыва из-за нехватки солдат в Украине
12 ноября 2025, 11:26На Сумщине столкнулись "скорая" и легковушка: трое травмированных
12 ноября 2025, 11:17Удар по старой застройке Харькова: уже трое пострадавших
12 ноября 2025, 10:58Коррупция, госизмена и война: как политический кризис ставит Украину под удар
12 ноября 2025, 10:56В Ровенской области водитель такси ударил клиента ножом в спину: подробности инцидента
12 ноября 2025, 10:55В Луцке водитель легковушки сбил двух пешеходов
12 ноября 2025, 10:42
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Миндичгейт: как он скажется на войне и станет ли началом конца для Зеленского
Кейс Кудрицкого: в чем обвиняют экс-главу "Укрэнерго" и чем закончится это дело
Все блоги »