Прикордонники назвали найменш завантажені пункти пропуску на Львівщині

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Щоб уникнути заторів і зекономити час, прикордонник радять обирати найменш завантажені пункти пропуску та відстежувати актуальні дані на офіційних ресурсах

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДПСУ.

За даними Держприкордонслужби, найбільше навантаження фіксується у пунктах пропуску Шегині та Краківець.

Середній рівень завантаженості мають Рава-Руська, Угринів та Грушів.

Найменше навантаження традиційно спостерігаються у пунктах Смільниця та Нижанковичі.

"Найсприятливіший час для перетину – ранні ранкові години або пізні вечірні години, коли навантаження на пункти пропуску мінімальне. Наразі пасажиропотік залишається збалансованим: приблизно 50/50 між тими, хто виїжджає, і тими, хто повертається", – додали у відомстві.

Як повідомлялось, у Львівській області контрабандисти за допомогою дрона намагалися відправити за кордон майже 3 тисячі пачок сигарет. Зловмисниками виявилися батько і син.