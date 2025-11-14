17:12  14 листопада
В Україні значно потеплішає, але подекуди пройдуть дощі
16:04  14 листопада
На Волині затримали прикордонників, які допомагали чоловікам незаконно виїхати за кордон
15:12  14 листопада
У Києві правоохоронці затримали очільника політичної партії на хабарі у 160 00 доларів
UA | RU
UA | RU
14 листопада 2025, 18:47

Прикордонники назвали найменш завантажені пункти пропуску на Львівщині

14 листопада 2025, 18:47
Читайте также на русском языке
ілюстративне фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Щоб уникнути заторів і зекономити час, прикордонник радять обирати найменш завантажені пункти пропуску та відстежувати актуальні дані на офіційних ресурсах

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДПСУ.

За даними Держприкордонслужби, найбільше навантаження фіксується у пунктах пропуску Шегині та Краківець.

Середній рівень завантаженості мають Рава-Руська, Угринів та Грушів.

Найменше навантаження традиційно спостерігаються у пунктах Смільниця та Нижанковичі.

"Найсприятливіший час для перетину – ранні ранкові години або пізні вечірні години, коли навантаження на пункти пропуску мінімальне. Наразі пасажиропотік залишається збалансованим: приблизно 50/50 між тими, хто виїжджає, і тими, хто повертається", – додали у відомстві.

Як повідомлялось, у Львівській області контрабандисти за допомогою дрона намагалися відправити за кордон майже 3 тисячі пачок сигарет. Зловмисниками виявилися батько і син.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Львівська область ДПСУ Пункти пропуску прикордонники транспорт
На Львівщині провідники потяга влаштували "поїздку для ухилянтів"
12 листопада 2025, 20:45
На Львівщині викрили посадовця міськради та ексдиректора агрофірми на оборудках: їм загрожує в'язниця
12 листопада 2025, 13:35
На Львівщині під колесами мікроавтобуса загинув чоловік
12 листопада 2025, 09:15
Всі новини »
11 листопада 2025
Міндічгейт: як він позначиться на війні та чи стане початком кінця для Зеленського
Україну Міндічгейт не знищить, західну допомогу, скоріш за все, не зупинить, а от для Володимира Зеленського цілком може стати червоним світлом
31 жовтня 2025
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Справа Володимира Кудрицького цілком може не дійти до суду, а розвалитися десь посередині процесу
27 жовтня 2025
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
У багатьох українців викликає тривогу складна ситуація з електропостачанням та газом напередодні зими. У зв'язку з цим пропонуємо ознайомитися з досвідом відновлення жителів з прифронтових регіонів. Н...
16 жовтня 2025
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
Імовірність повторних російських масованих ударів по вітчизняній інфраструктурі залишається високою. У зв'язку з цим експерти в сфері ЖКГ радять владі терміново починати відпрацьовувати варіанти масшт...
Що буде з цінами на продукти в Україні: експерт пояснив, що може подорожчати
14 листопада 2025, 20:30
На Одещині нетверезий чоловік поранив знайому ножем через чарку горілки
14 листопада 2025, 20:24
Після війни в Україні прогнозують отруйні врожаї та "червоні зони" відчуження
14 листопада 2025, 20:07
50 тисяч на дитину: президент Зеленський підписав закон про виплати батькам
14 листопада 2025, 19:55
В Україні змінились ціни на молоко: скільки тепер коштує літр на полицях магазинів
14 листопада 2025, 19:30
Сирський прокоментував ситуацію у Покровську і Мирнограді
14 листопада 2025, 19:20
На Львівщині чоловік забив співмешканку до смерті, і намагався накласти на себе руки
14 листопада 2025, 19:15
На Рівненщині чоловік прокрався в будинок пенсіонерки, напав на неї та пограбував
14 листопада 2025, 18:55
Стало відомо, як українцям відключатимуть світло 15 листопада
14 листопада 2025, 18:39
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Міндічгейт: як він позначиться на війні та чи стане початком кінця для Зеленського
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Всі публікації »
Вадим Денисенко
Віктор Шлінчак
Валерій Чалий
Всі блоги »