Во Львовской области контрабандисты с помощью дрона пытались отправить за границу почти 3 тысячи пачек сигарет

иллюстративное фото: из открытых источников

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГПСУ.

Как отмечается, вблизи города Мостиска, в 7 километрах от государственной границы, правоохранители обнаружили двух местных жителей - отца и сына, пытавшихся отправить за границу 2850 пачек сигарет без марки акцизного налога. Для этого контрабандисты использовали три беспилотника.

"Мужчины оборудовали тайник, где хранили сигареты и скрывались от пограничников. Они подняли в воздух два дрона с грузом, а третий готовили к взлету", – говорится в сообщении.

На месте происшествия пограничники изъяли три летательных аппарата, 23 аккумулятора для БпЛА, ноутбук, пульт управления, флеш-накопители с GPS-маршрутами и другое оборудование, которое использовалось для организации преступления.

Как сообщалось, в начале октября на Львовщине таможенники изъяли брендовые вещи и косметику более чем на миллион гривен. Злоумышленникам грозит штраф или лишение свободы.