15:38  05 ноября
За скандального эксвоенкома из Одесщины внесли более 100 миллионов залога
13:13  05 ноября
Завтра в Украине без осадков и до +16
11:55  05 ноября
Во Львовской области учитель организовал бизнес на путешествиях для ухилянцев
05 ноября 2025, 16:52

Во Львовской области контрабандисты с помощью дрона пытались отправить за границу почти 3 тысячи пачек сигарет

05 ноября 2025, 16:52
иллюстративное фото: из открытых источников
Во Львовской области пограничники пресекли попытку незаконной переправки табачных изделий в Польшу

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГПСУ.

Как отмечается, вблизи города Мостиска, в 7 километрах от государственной границы, правоохранители обнаружили двух местных жителей - отца и сына, пытавшихся отправить за границу 2850 пачек сигарет без марки акцизного налога. Для этого контрабандисты использовали три беспилотника.

"Мужчины оборудовали тайник, где хранили сигареты и скрывались от пограничников. Они подняли в воздух два дрона с грузом, а третий готовили к взлету", – говорится в сообщении.

На месте происшествия пограничники изъяли три летательных аппарата, 23 аккумулятора для БпЛА, ноутбук, пульт управления, флеш-накопители с GPS-маршрутами и другое оборудование, которое использовалось для организации преступления.

Как сообщалось, в начале октября на Львовщине таможенники изъяли брендовые вещи и косметику более чем на миллион гривен. Злоумышленникам грозит штраф или лишение свободы.

31 октября 2025
Кейс Кудрицкого: в чем обвиняют экс-главу "Укрэнерго" и чем закончится это дело
Дело Владимира Кудрицкого вполне может не дойти до суда, а развалиться где-то посередине процесса
27 октября 2025
Самостоятельно восстанавливают электроснабжение и строят молодежный центр: как живут в прифронтовых громадах Херсонщины и Николаевщины
У многих украинцев вызывает тревогу сложная ситуация с электроснабжением и газом в преддверии зимы. В связи с этим предлагаем ознакомиться с опытом восстановления жителей из прифронтовых регионов. Нер...
16 октября 2025
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
Вероятность повторных российских массированных ударов по отечественной инфраструктуре остается высокой. В связи с этим эксперты в сфере ЖКХ советуют властям срочно начинать отрабатывать варианты масшт...
15 октября 2025
Труханова лишили гражданства: что ожидает Одессу дальше
Одессу ждет недолгая, но активная борьба в судах
07 августа 2025
