12 ноября 2025, 13:35

Во Львовской области разоблачили чиновника горсовета и эксдиректора агрофирмы на сделках: им грозит тюрьма

12 ноября 2025, 13:35
Фото: Нацполиция
Во Львовской области правоохранители разоблачили чиновника горсовета и эксдиректора агрофирмы в незаконных сделках с земельными участками. Чиновникам уже объявили о подозрениях

Об этом сообщает полиция Львовской области, передает RegioNews.

Известно, что в прошлом году государственный регистратор одного из городских советов в Золочевском районе вступил в сговор с руководителем ООО. Они изменили информацию в автоматизированной системе Государственного реестра прав по 16 земельным участкам. Это были паи, принадлежащие жителям района.

Злоумышленники сделали так, что на права аренды и субаренды на указанные паи были незаконно прекращены, а на них были зарегистрированы права аренды за другим предприятием (нужным для них). В то же время, предварительные договоры должным образом не разорвали. Это все произошло без ведома владельцев. Некоторые владельцы к тому моменту уже умерли.

Правоохранители сообщили чиновнику городского совета о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч.3 ст.362 (Несанкционированные действия с информацией, которая обрабатывается в электронно-вычислительных машинах (компьютерах), автоматизированных системах, компьютерных сетях или хранится на носителях такой информации в Крыму).

Также известно, что бывший директор аграрного предприятия получил подозрение в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч.5 ст.27 - ч.3 ст.362 (Несанкционированные действия с информацией, которая обрабатывается в электронно-вычислительных машинах (компьютерах), автоматизированных системах, компьютерных сетях или лицо нее) Уголовного кодекса Украины.

"За совершенное подозреваемым грозит наказание - лишение свободы сроком от трех до шести лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет", - сообщили в полиции.

Напомним, ранее сообщалось, что в Днепропетровской области будут судить чиновника филиала "Укрзализныци" и директора подрядной компании за хищение более 6,7 млн грн бюджетных средств.

