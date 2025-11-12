Ілюстративне фото

Про це повідомляє Судовий репортер, передає RegioNews.

Раніше чоловік уже мав проблеми із законом. Зокрема, у 2017 році Оболонський районний суд Києва засудив його до 5 років позбавлення волі за грабіж. У жовтні 2021-го обвинувачений звільнив умовно-достроково. Навесні 2022 року він через вікно заліз у чужу квартиру у Львові й викрав звідти куртку і два пуфики.

Восени 2022 року чоловіка мобілізували. Уже в січні 2023 року він смертельно поранив людину і потрапив під варту. Влітку того ж року він отримав вирок за викрадення майна з квартири: п'ять років позбавлення волі.

Восени 2023 року, коли він відбував покарання, з мобільного телефону заходив у заборонену російську соцмережу та лайкав пости на підтримку російській агресії. Відомо щонайменше десять випадків, коли ув'язнений підтримував російську пропаганду.

Оскільки він сам був за ґратами, він переконав дружину сфотографувати обʼєкти. На його прохання ФСБ РФ надіслала 2 649 гривень на транспортні витрати й придбання вживаного телефона для фотофіксації, а також 650 гривень вʼязню на пігулки.

Його дружина під психологічним тиском погодилась, але знімати об'єкти вона не стала. Вона згодом поїхала до правоохоронців та повідомила про зв'язок засудженого чоловіка з російськими спецслужбами.

На суді чоловік визнав, що лайкав проросійські пости, але заперечував державну зраду. Він давав плутані пояснення, які зводилися до того, що він хотів отримати гроші шляхом обману. Хоча підтвердив, що дійсно просив дружину поїхати за адресами, де знаходяться електропідстанції. Але водночас говорив суду, що говорив дружині, що нікуди їхати не потрібно і фотографії нікому не збирався передавати.

Врешті чоловіка засудили до 15 років ув'язнення із конфіскацією майна.

Нагадаємо, раніше агент РФ організовував підпали у Львівській та Волинській областях. Його діяльність була спрямована на квартири, де проживають українські військові та їхні родини, за завданням російських спецслужб.