09:38  12 листопада
На Київщині поліцейські врятували жінку, яка хотіла стрибнути з водонапірної башти
08:21  12 листопада
Не розрахувався за поїздку: на Рівненщині водій таксі поранив ножем пасажира
08:13  12 листопада
На Львівщині перекинувся шкільний автобус: є постраждалі
UA | RU
UA | RU
12 листопада 2025, 11:45

У Львові судили рецидивіста: намагався вербувати свою дружину для роботи на росіян

12 листопада 2025, 11:45
Читайте также на русском языке
Ілюстративне фото
Читайте также
на русском языке

Галицький районний суд міста Львова визнав чоловіка винним у державній зраді й виправдуванні військової агресії РФ. Стало відомо, який він отримав вирок

Про це повідомляє Судовий репортер, передає RegioNews.

Раніше чоловік уже мав проблеми із законом. Зокрема, у 2017 році Оболонський районний суд Києва засудив його до 5 років позбавлення волі за грабіж. У жовтні 2021-го обвинувачений звільнив умовно-достроково. Навесні 2022 року він через вікно заліз у чужу квартиру у Львові й викрав звідти куртку і два пуфики.

Восени 2022 року чоловіка мобілізували. Уже в січні 2023 року він смертельно поранив людину і потрапив під варту. Влітку того ж року він отримав вирок за викрадення майна з квартири: п'ять років позбавлення волі.

Восени 2023 року, коли він відбував покарання, з мобільного телефону заходив у заборонену російську соцмережу та лайкав пости на підтримку російській агресії. Відомо щонайменше десять випадків, коли ув'язнений підтримував російську пропаганду.

Оскільки він сам був за ґратами, він переконав дружину сфотографувати обʼєкти. На його прохання ФСБ РФ надіслала 2 649 гривень на транспортні витрати й придбання вживаного телефона для фотофіксації, а також 650 гривень вʼязню на пігулки.

Його дружина під психологічним тиском погодилась, але знімати об'єкти вона не стала. Вона згодом поїхала до правоохоронців та повідомила про зв'язок засудженого чоловіка з російськими спецслужбами.

На суді чоловік визнав, що лайкав проросійські пости, але заперечував державну зраду. Він давав плутані пояснення, які зводилися до того, що він хотів отримати гроші шляхом обману. Хоча підтвердив, що дійсно просив дружину поїхати за адресами, де знаходяться електропідстанції. Але водночас говорив суду, що говорив дружині, що нікуди їхати не потрібно і фотографії нікому не збирався передавати.

Врешті чоловіка засудили до 15 років ув'язнення із конфіскацією майна.

Нагадаємо, раніше агент РФ організовував підпали у Львівській та Волинській областях. Його діяльність була спрямована на квартири, де проживають українські військові та їхні родини, за завданням російських спецслужб.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
державна зрада суд Львів
У Дніпрі засудили коригувальника: передавав координати нафтобази
11 листопада 2025, 16:25
Шукав "легкого заробітку": на Чернігівщині засудили агента РФ, який шпигував за українськими військовими
11 листопада 2025, 14:45
Всі новини »
11 листопада 2025
Міндічгейт: як він позначиться на війні та чи стане початком кінця для Зеленського
Україну Міндічгейт не знищить, західну допомогу, скоріш за все, не зупинить, а от для Володимира Зеленського цілком може стати червоним світлом
31 жовтня 2025
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Справа Володимира Кудрицького цілком може не дійти до суду, а розвалитися десь посередині процесу
27 жовтня 2025
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
У багатьох українців викликає тривогу складна ситуація з електропостачанням та газом напередодні зими. У зв'язку з цим пропонуємо ознайомитися з досвідом відновлення жителів з прифронтових регіонів. Н...
16 жовтня 2025
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
Імовірність повторних російських масованих ударів по вітчизняній інфраструктурі залишається високою. У зв'язку з цим експерти в сфері ЖКГ радять владі терміново починати відпрацьовувати варіанти масшт...
Смертельна ДТП на Житомирщині: чоловік потрапив під колеса мікроавтобуса
12 листопада 2025, 11:55
Росіяни атакували FPV-дроном Гуляйполе на Запоріжжі: є поранений
12 листопада 2025, 11:36
Кличко пропонує знизити вік призову через нестачу солдатів в Україні
12 листопада 2025, 11:26
На Сумщині зіткнулися "швидка" та легковик: троє травмованих
12 листопада 2025, 11:17
Удар по старій забудові Харкова: вже троє постраждалих
12 листопада 2025, 10:58
Корупція, держзрада та війна: як політична криза ставить Україну під удар
12 листопада 2025, 10:56
На Рівненщині водій таксі вдарив клієнта ножем у спину: подробиці інциденту
12 листопада 2025, 10:55
У Луцьку водій легковика збив двох пішоходів
12 листопада 2025, 10:42
БпЛА росіян убив працівника охорони "Укрзалізниці"
12 листопада 2025, 10:36
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Міндічгейт: як він позначиться на війні та чи стане початком кінця для Зеленського
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Всі публікації »
Валерій Пекар
Вадим Денисенко
Марія Берлінська
Всі блоги »