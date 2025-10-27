16:59  27 октября
Завтра в Украине будет дождь, кое-где выпадет снег
16:45  27 октября
В Харькове застолье друзей закончилось убийством: полиция начала расследование
15:25  27 октября
В Киеве стартовал 54-й международный кинофестиваль "Молодость"
UA | RU
UA | RU
27 октября 2025, 16:20

Во Львовской области женщина украла скидку для пожертвований: люди собирали средства на помощь ВСУ

27 октября 2025, 16:20
Читайте також українською мовою
Иллюстративное фото
Читайте також
українською мовою

35-летняя жительница Львовской области получила подозрение за кражу. Теперь ей может грозить заключение

Об этом сообщает полиция Львовской области, передает RegioNews.

Это произошло в городе Сокаль Шептицкого района. Там к правоохранителям обратились из-за похищения ящика для сбора средств на нужды ВСУ. Выяснилось, что в этом причастна 35-летняя местная жительница.

"По факту следователи территориального подразделения полиции, при процессуальном руководстве Шептицкой окружной прокуратуры возбудили уголовное производство по ч.4 ст.185 (Кража) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание - лишение свободы на срок от пяти до восьми лет", - сообщили в полиции.

Напомним, ранее в Днепропетровской области задержали мужчину, который украл почти 6 тысяч гривен. Эти деньги он похитил из ящика для пожертвований в Свято-Покровском храме.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
воровство пожертвования полиция Львовская область
Во Львовской области разоблачили контрабандиста, который вез телефоны и духи на 16,6 млн грн
23 октября 2025, 18:25
Во Львовской области будут судить мужчину за дерзкое ограбление АЗС
23 октября 2025, 08:24
На Днепропетровщине двое мужчин убили пенсионера и похитили его сбережения
22 октября 2025, 21:04
Все новости »
27 октября 2025
Самостоятельно восстанавливают электроснабжение и строят молодежный центр: как живут в прифронтовых громадах Херсонщины и Николаевщины
У многих украинцев вызывает тревогу сложная ситуация с электроснабжением и газом в преддверии зимы. В связи с этим предлагаем ознакомиться с опытом восстановления жителей из прифронтовых регионов. Нер...
16 октября 2025
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
Вероятность повторных российских массированных ударов по отечественной инфраструктуре остается высокой. В связи с этим эксперты в сфере ЖКХ советуют властям срочно начинать отрабатывать варианты масшт...
15 октября 2025
Труханова лишили гражданства: что ожидает Одессу дальше
Одессу ждет недолгая, но активная борьба в судах
09 октября 2025
"Томагавки" для Украины: как это изменит ход войны
Трамп хочет, чтобы Путин остановился сам, напуганный "Томагавками"
Еще три пункта пропуска на Львовщине подключены к европейской системе EES
27 октября 2025, 17:35
Смертельное ДТП в Херсонской области: мотоцикл вылетел в кювет и перекинулся
27 октября 2025, 17:20
Завтра в Украине будет дождь, кое-где выпадет снег
27 октября 2025, 16:59
В Харькове застолье друзей закончилось убийством: полиция начала расследование
27 октября 2025, 16:45
Как "город-Герой" Орехов на Запорожье готовится к четвертой фронтовой зиме
27 октября 2025, 16:01
В Закарпатской области на границе с Румынией ограничили движение более чем на 30 дней
27 октября 2025, 15:55
Во Львовской области 37-летний мужчина жестоко избил жену: пострадавшая госпитализирована
27 октября 2025, 15:50
Раздел и изнасиловал во время тренировок: в Киеве отправили под стражу тренера, воспользовавшегося доверием ребенка с недостатками речи
27 октября 2025, 15:45
В Чехии рекордное количество украинских беженцев – почти 400 тысяч
27 октября 2025, 15:36
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Самостоятельно восстанавливают электроснабжение и строят молодежный центр: как живут в прифронтовых громадах Херсонщины и Николаевщины
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
Все публикации »
Виктор Шлинчак
Владимир Фесенко
Алексей Гончаренко
Все блоги »