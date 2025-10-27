Иллюстративное фото

35-летняя жительница Львовской области получила подозрение за кражу. Теперь ей может грозить заключение

Об этом сообщает полиция Львовской области, передает RegioNews.

Это произошло в городе Сокаль Шептицкого района. Там к правоохранителям обратились из-за похищения ящика для сбора средств на нужды ВСУ. Выяснилось, что в этом причастна 35-летняя местная жительница.

"По факту следователи территориального подразделения полиции, при процессуальном руководстве Шептицкой окружной прокуратуры возбудили уголовное производство по ч.4 ст.185 (Кража) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание - лишение свободы на срок от пяти до восьми лет", - сообщили в полиции.

Напомним, ранее в Днепропетровской области задержали мужчину, который украл почти 6 тысяч гривен. Эти деньги он похитил из ящика для пожертвований в Свято-Покровском храме.