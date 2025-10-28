14:57  28 октября
В сети появилась уникальная карта Днепра 1942 года
12:03  28 октября
В Тернополе водитель маршрутки сбил женщину
09:12  28 октября
На Полтавщине в лесополосе нашли тело мужчины, пропавшего летом
UA | RU
UA | RU
28 октября 2025, 13:52

Во Львовской области остановили канал контрабанды наркотиков из Польши: изъято 27 кг на 42 млн грн

28 октября 2025, 13:52
Читайте також українською мовою
Фото: Офис Генерального прокурора
Читайте також
українською мовою

В ходе спецоперации правоохранители изъяли более 27 кг психотропных и наркотических веществ, среди которых кокаин, PVP и амфетамин

Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, передает RegioNews.

По данным следствия, организатором снабжения стал 45-летний житель Киева. Он покупал наркотики за границей и привлек 34-летнюю киевлянку для их контрабандной перевозки на территорию Украины. Женщина выполняла роль курьера и пыталась провезти груз в специально оборудованном тайнике в днище автомобиля Renault Scenic.

Наркотики обнаружили при осмотре транспортного средства на Львовской таможне. По оценкам правоохранителей, стоимость изъятого на "черном" рынке составляет примерно 42 миллиона гривен.

Обоим подозреваемым сообщено о подозрении. Киевляне инкриминируют покушение на контрабанду наркотических средств в особо крупных размерах (ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 305 УК Украины), а мужчине – покушение на незаконное хранение и перевозку в целях сбыта (ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 307 УК Украины). Суд избрал для обоих меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

Напомним, в Прикарпатье разоблачили женщину, которая через службы доставки продавала амфетамин. Правоохранители выясняют, имела ли она сообщников и как давно продолжалась незаконная деятельность.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Львовская область контрабанда наркотики амфетамин СБУ таможня
"Гуманитарка" превратилась в бизнес: в Закарпатье разоблачили схему продажи авто для волонтеров
28 октября 2025, 13:12
В Одесской области полицейские изъяли подделки спортивных брендов более чем на 33 млн грн
28 октября 2025, 12:29
В Прикарпатье женщина из-за служб доставки торговала амфетамином
28 октября 2025, 12:15
Все новости »
27 октября 2025
Самостоятельно восстанавливают электроснабжение и строят молодежный центр: как живут в прифронтовых громадах Херсонщины и Николаевщины
У многих украинцев вызывает тревогу сложная ситуация с электроснабжением и газом в преддверии зимы. В связи с этим предлагаем ознакомиться с опытом восстановления жителей из прифронтовых регионов. Нер...
16 октября 2025
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
Вероятность повторных российских массированных ударов по отечественной инфраструктуре остается высокой. В связи с этим эксперты в сфере ЖКХ советуют властям срочно начинать отрабатывать варианты масшт...
15 октября 2025
Труханова лишили гражданства: что ожидает Одессу дальше
Одессу ждет недолгая, но активная борьба в судах
09 октября 2025
"Томагавки" для Украины: как это изменит ход войны
Трамп хочет, чтобы Путин остановился сам, напуганный "Томагавками"
Мать оставила детей одних: в Николаеве погибли мальчик и девочка
28 октября 2025, 15:01
В Украине появится "черный список" банковских клиентов: кого внесут и какие будут ограничения
28 октября 2025, 15:00
В сети появилась уникальная карта Днепра 1942 года
28 октября 2025, 14:57
Во Львовской области 13-летний водитель попал в ДТП: пострадал и он, и его 11-летний пассажир
28 октября 2025, 14:55
Мэр Виталий Кличко сообщил дату начала отопительного сезона в Киеве
28 октября 2025, 14:38
В Запорожье загорелся жилой дом: погиб человек
28 октября 2025, 14:35
Победитель школьных олимпиад по химии создал нарколабораторию в Виннице
28 октября 2025, 14:35
Смерть мобилизованного Романа Сопина в ТЦК Киева: адвокат обнародовал заключение судмедэкспертизы
28 октября 2025, 14:21
Украли украинское зерно: СБУ сообщила о подозрении замминистра РФ
28 октября 2025, 14:14
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Самостоятельно восстанавливают электроснабжение и строят молодежный центр: как живут в прифронтовых громадах Херсонщины и Николаевщины
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
Все публикации »
Виктор Шлинчак
Владимир Фесенко
Алексей Гончаренко
Все блоги »