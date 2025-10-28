Фото: Офис Генерального прокурора

В ходе спецоперации правоохранители изъяли более 27 кг психотропных и наркотических веществ, среди которых кокаин, PVP и амфетамин

Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, передает RegioNews.

По данным следствия, организатором снабжения стал 45-летний житель Киева. Он покупал наркотики за границей и привлек 34-летнюю киевлянку для их контрабандной перевозки на территорию Украины. Женщина выполняла роль курьера и пыталась провезти груз в специально оборудованном тайнике в днище автомобиля Renault Scenic.

Наркотики обнаружили при осмотре транспортного средства на Львовской таможне. По оценкам правоохранителей, стоимость изъятого на "черном" рынке составляет примерно 42 миллиона гривен.

Обоим подозреваемым сообщено о подозрении. Киевляне инкриминируют покушение на контрабанду наркотических средств в особо крупных размерах (ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 305 УК Украины), а мужчине – покушение на незаконное хранение и перевозку в целях сбыта (ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 307 УК Украины). Суд избрал для обоих меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

