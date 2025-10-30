12:13  30 жовтня
Дрон ударив по Сумах серед білого дня: момент атаки
09:40  30 жовтня
У центрі Львова підпалили паб: поліція затримала підозрюваного
08:11  30 жовтня
У Вінниці з вікна дев’ятого поверху випала жінка
30 жовтня 2025, 12:19

На Львівщині викрили контрабанду рідин для електронних сигарет вартістю понад 12 млн грн

30 жовтня 2025, 12:19
Читайте также
фото: Бюро економічної безпеки України
Читайте также
на русском языке

Правоохоронці викрили чоловіка, який незаконно переміщував товари через митний кордон України з приховуванням від митного контролю

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Бюро економічної безпеки України.

Слідством встановлено, що житель Львівщини спробував незаконно завезти з Республіки Польща в Україну підакцизні товари, а саме рідини для електронних сигарет в загальній кількості понад 19 тис. одиниць.

Згідно з висновком товарознавчої експертизи, загальна вартість вилученої контрабандної підакцизної продукції становить понад 12 млн грн.

Чоловіку про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 201-4 Кримінального кодексу України (контрабанда підакцизних товарів).

Нагадаємо, нещодавно на Львівщині викрили два підпільні цехи й базу з контрафактним алкоголем. На одній зі складських баз, де зберігали контрафакт, правоохоронці знайшли понад 42 тисячі пляшок склотари різних горілчаних виробів.

Львівська область БЕБ сигарети контрабанда
