На Львівщині викрили контрабанду рідин для електронних сигарет вартістю понад 12 млн грн

фото: Бюро економічної безпеки України

Правоохоронці викрили чоловіка, який незаконно переміщував товари через митний кордон України з приховуванням від митного контролю

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Бюро економічної безпеки України.

Слідством встановлено, що житель Львівщини спробував незаконно завезти з Республіки Польща в Україну підакцизні товари, а саме рідини для електронних сигарет в загальній кількості понад 19 тис. одиниць.

Згідно з висновком товарознавчої експертизи, загальна вартість вилученої контрабандної підакцизної продукції становить понад 12 млн грн.

Чоловіку про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 201-4 Кримінального кодексу України (контрабанда підакцизних товарів).

